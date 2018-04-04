ترامب يعلن لا نخوض حرب تجارية مع الدولة الصينية

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تابع موقع مصر 365 إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اليوم الموافق الأربعاء قائلاً “لا نخوض حرباً تجارية مع دولة الصين، وذلك بعد فرض البلدين تعريفات جمركية على بضائع بعضهما”.

وقد أضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي تم نشرها عبر قناة الحرة قائلاً الوضع الراهن لا يمكن أن يبقى على حاله، إذ تؤدي التعاملات مع الصين إلى عجز تجاري سنوي يبلغ 500 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار أخرى يخسرها الاقتصاد الأمريكي جراء سرقة حقوق الملكية الفكرية”.

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وجاءت تلك التصريحات بعد أن تم الإعلان إن الدولة الصينية قد أعلنت عن عزمها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها إلى خمسة وعشرين في المئة على الطائرات، والفول الصويا، والسيارات إلى جانب العديد من السلع الأخرى، وقد بلغت القيمة الإجمالية لها خمسين مليار دولار أمريكي، وبعد ساعات من إعلان الدولة الأمريكية عن لائحة بالمنتجات الصينية التي تنوي أن يتم إدراج رسوم استيراد عليها.

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