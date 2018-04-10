المركزي يعلن عن تراجع معدلات التضخم خلال مارس بنسبة 11,59%

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها البنك المركزي المصري حول تراجع معدلات التضخم الأساسية بنسبة مئوية تقدر بحوالي 11,59% على أساس سنوي خلال شهر مارس السابق من العام الجاري 2018 من نسبة 11,88% خلال شهر فبراير السابق.

وقد أعلن البنك المركزي المصري أنه قد تم وضع مؤشر اقتصادي من أجل قياس معدلات التضخم الاقتصادي يتم فيه استبعاد بعض من السلع التي يتم تحدد أسعارها من الجهات الإدارية إلى جانب بعض من السلع التي تتأُثر بشكل مباشر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها من الناحية الحقيقة وقد تم وصفها بأنها سلع أكثر تقلباً.

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وقد أعلنت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات أن معدلات التضخم الاقتصادي السنوي في بعض من المدن المصرية قد انخفضت خلال شهر مارس السابق بنسبة مئوية تقدر بحوالي 13,3%.

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