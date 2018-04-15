هالة السعيد أمام النواب: الاقتصاد بدأ يتعافى بفضل الابتعاد عن سياسة المسكنات

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة “هالة السعيد” عن بداية تعافي الاقتصاد المصري بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدول المصرية بعيداً سياسة المسكنات التي كان يتم اتباعها في الوقت الماضي.

وجاء تصريحات هالة السعيد في كلمتها التي ألقتها أمام مجلس النواب المصري من أجل استعراض خطة التنمية في الموازنة العامة الجديدة خلال عام 2019، وقد نوهت أن الإجراءات الوطنية التي تقوم بإتباعها في برنامج الإصلاح الاقتصادي قد بدأت تؤتي نتائجها على أرض الواقع من خلال تعافي الاقتصاد المصري.

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وقد أضافت الدكتورة هالة السعيد “إننا نسير في الطريق الصحيح، ووضعنا أقدامنا في طريق جني الثمار”، وأكدت على تعافي الاقتصاد المصري بفضل برامج الإصلاح الاقتصادية المتبعة خلال الوقت الراهن من قبل الحكومة المصرية.

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