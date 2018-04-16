شعبة الذهب تعلن عن أسباب تراجع الأسعار بمقدار جنيهين خلال تعاملات اليوم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إيهاب واصف حيث أعلن أن أسعار الذهب قد تراجعت بشكل طفيف خلال التعاملات اليومية بسبب انحسار المخاوف من الناحية الجيوسياسية، وقد أعلنت الشعبة عن تراجع أسعار الذهب عالمياً حيث سجلت الأوقية سعر 1343 دولار.

وقد أضافت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية في التصريحات الصحفية التي تم إصدارها اليوم أنها مازالت هناك ترقب لما يحدث مع افتتاح “بورصة نيويورك”، وكذلك بسبب حدوث أي مستجدات سياسية جديدة.

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وقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم الموافق يوم الاثنين بما يسجل حوالي جنيهين بعد أن شهدت أسواق الذهب المصرية استقراراً منذ بداية الأسبوع الحالي.

وقد سجل عيار الواحد والعشرين سعر ستمائة وستين جنيهاً مقابل ستمائة واثنين وستين جنيها بالأمس، وقد سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 565,70 جنيه في مقابل تسجيل سعر الذهب أمس سعر 567,40 جنيه مصري، كما سجل الذهب عيار أربعة وعشرين سعر 754,25 جنيه في مقابل سعر أمس 756,55 جنيه.

وقد سجل سعر جنيه الشهب ما يقارب من خمسة آلاف ومائتين وثمانين جنيه مصري في مقابل سعر أمس الذي سجل خمسة آلاف ومائتين وستة وتسعين جنيه بتراجع ستة عشر جنيه، كما سجلت سعر أوقية الذهب سعر ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعين دولار.

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