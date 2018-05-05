التموين تعلن عن استلام 1,8 مليون طن من القمح خلال 18 يوماً من موسم التوريد

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن استلام مما يقارب من 1,8 مليون طن من القمح حتى الوقت الراهن منذ أن تم افتتاح موسم التوريد بإجمالي ثمانية مليارات جنيه مصري.

وقد أعلن الدكتور علي المصيلحي عن افتتاح موسم توريد القمح في محافظة الفيوم وبالتحديد في ثلاثة مناطق في الوحدة المحلية القائمة في قرية بشير، وأكد أنه قد تم تحقيق خمسين في المئة من المستهدف خلال ثمانية عشر يوماً، والذي يتراوح ما بين ثلاثة ونصف إلى أربعة مليون طن من القمح.

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