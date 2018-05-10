الداخلية تشارك في فعاليات معرض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية

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تابع موقع مصر 365 مشاركة وزارة الداخلية المصرية في فعاليات المعارض التجارية التي تم إطلاقها تحت مسمى “أهلاً رمضان” والذي من المقرر أن يتم إقامته في معرض القاهرة الدولى فى مدينة نصر من خلال العمل على تخصيص مساحة لمنظومة “أمان” من أجل بيع جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية ومستلزمات شهر رمضان الفضيل بأسعار منخفضة.

وقد تم التعاون بشأن مشاركة “منظومة أمان” في معرض “أهلا رمضان” بمعرض القاهرة الدولي كما تم تخصيص مساحة جيدة من أجل طرح السلع الرئيسية مثل الدواجن واللحوم وكذلك مستلزمات شهر رمضان الكريم بكميات كبيرة وأسعار مناسبة ومنخفضة إذا ما قورت بمثيلاتها من السلع المطروحة في الأسواق التجارية.

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تأتي تلك المشاركة في فعاليات معرض أهلاً رمضان بناء على التوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار بمشاركة وزارة الداخلية في عدد من المبادرات التي تعمل على توفير السلع الرئيسية للمواطنين من خلال منظومة “أمان” الخاصة بالمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

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