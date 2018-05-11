توقعات بانخفاض أسعار الفائدة الخميس القادم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان بنك بلتون عن توقعه بخفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى واحد في المئة خلال اجتماع “لجنة السياسة النقدية” التابعة إلى البنك المركزي، والمقرر عقدها يوم الخميس القادم مع استمرار انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي.

وقد أعلنت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والصادرة اليوم الموافق يوم الخميس عن انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي في جمهورية مصر العربية إلى نسبة 12,9% خلال شهر أبريل السابق لعام 2018، في مقابل نسبة 13,1% خلال شهر مارس السابق.

Advertisements

كما أظهرت البيانات أيضا عن تراجع معدلات التضخم السنوية إلى نسبة 13,1% خلال شهر أبريل السابق لعام 2018، في مقابل تسجيلها خلال شهر مارس السابق نسبة 12,3%، وقد أعلن بنك بلتون عن انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي بنسبة 13,1% في المدن المصري ويتفق هذا مع توقعات البنك بأن تسجل نسبة التضخم 13%، وذلك من خلال انخفاض أسعار “الأغذية” من نسبة 11,8% في شهر مارس لعام 2018 إلى نسبة 11,1%.

وقد أوضح البيان الصادر عن بنك بلتون أن معدلات التضخم على أساس سنوي قد ظلت معظم بنود السلع والتي يتم من خلاله قياس مؤشر التضخم الاقتصادي دون تغيير تقريباً وذلك باستثناء أسعار الأحذية والملابس التي ارتفعت بنسبة 5ئو6% مع حلول الصيف.

وأضاف بيان بنك بلتون عن ارتفاع معدلات التضخم الشهرية من نسبة 1,5% خلال شهر أبريل السابق يتوفق هذا مع توقعات البنك عند نسبة 1,4% وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأغذية من 1,8% إلى نسبة 2,4%، وقد أعلن بنك بلتون إن ارتفاع معدلات التضخم الشهري يعود إلى زيادة الطلب المصاحب لعطلات “شم النسيم”.

وقد أعلن بنك بلتون توقعه عن ارتفاع بنسبة أكبر في معدلات التضخم على أساس شهري خلال الشهرين القادمين من هذا العام وهو شهر يونيو ويوليو مع حلول شهر رمضان الكريم والأعياد الإسلامية، وقد أوضح البنك أن تراجع معدلات التضخم يعمل على تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنسبة واحد في المئة خلال اجتماع البنك المركزي المصري خلال يوم الخميس القادم مع استقرار “عائدات أذون الخزانة”.

وقد أضاف البنك أن خفض أسعار الفائدة يأتي أيضا في ظل اعتقاده في قدرة الحكومة المصرية على احتواء أزمة التضخم الاقتصادي خلال الوقت الراهن، وأضاف التقرير “مازلنا نرى احتمالية خفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018 قبل خفض الدعم”.

وأكد البيان الصادر عن بنك بلتون “إلا أننا نؤكد على رؤيتنا باستقرار عائدات أذون الخزانة مع توفير الشركات والبنوك المحلية السيولة المحلية اللازمة لتوازن وهدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي، رغم ظروف ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة بعد رفعها في الأرجنتين، ونرى أن النظرة المستقبلية القوية لمصر واستقرار سعر الصرف يبرر استمرار وجود فرصة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وخصوصا مع تنافسات العملة المحلية”.

أقرا المزيد كم فقد الجنيه اليوم من قيمته بعد ارتفاع الدولار؟