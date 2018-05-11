تعرف على أهم الشروط الواجب توافرها في المستفيدين من مشروع سكن مصر

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تابع موقع مصر 365 اعتزام بنك التعمير والإسكان طرح كراسات شروط عشرين ألف وحدة سكنية تابعة إلى مشروع سكن مصر وذلك في يوم الثالث من شهر يونيو القادم وقد تتضمن كراسة الشروط بعض من الشروط الواجب توافرها في الفئة المستفيدين من مشروع سكن مصر.

ومن ضمن الشروط التي يجب توافرها في الراغب في الحصول على وحدة عقارية في مشروع سكن مصر وهي كالتالي أن يكون الشخص طبيعيا مواطن مصري حاصل على الجنسية المصرية وليس شخصاً معنوياً كأن يكون مؤسسة أو شركة.

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ومن الشروط أيضا إلا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاماً من تاريخ بدء الحجز، ولا يحث للأسرة أو أي من أفرادها مثل الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد القصر قد تقدم بحجز أكثر من وحدة سكنية، وإلا يكون سبق للمتقدم أيضا للحصول على وحدة عقارية في مشروع سكن مصر أن يكون قد حصل مسبقاً على تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي، أو وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

ومن الشروط أيضا إلا يكون قد سبق لأحد من أفراد الأسرة أن حصل على تخصيص وحدة عقارية في مشروع سكان مصر سواء عن طريق حيازتها أو التنازل عنها للغير، ويجدر هنا الإشارة أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت مساء يوم الأربعاء السابق عن طرح المرحلة الثانية من “مشروع سكن مصر” وهي عبارة عن طرح عشرين ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وقد تم تحديد يوم الثالث من شهر يونيو القادم من أجل طرح كراسة الشروط.

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