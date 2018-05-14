بيان المالية يعلن عن تخصيص 86 مليار جنيه للدعم السلعي في الموازنة الجديدة 2018/ 2019

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تابع موقع مصر 365 إعلان التقديرات الأولية المخصصة للدعم السلعي التمويني في الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي القادم 2018/ 2019 والتي قدرت بنحو 86,175 مليار جنيه مصري في مقابل 63,095 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 23,08 مليار جنيه مصري.

وقد أعلن البيان الرسمي المالي الخاص بالموازنة العامة للعام المالي 2018/ 2019، والذي قد تم إصداره تبعاً لوزارة المالية اليوم، كما قد تم تقدير الكميات المطلوب توفيرها من القمح من أجل الدعم السلعي والتي قدرت بحوالي 9,844 مليون طن قمح ومنها 9,09 مليون طن من القمح من أجل توفير نحو 90,83 مليار رغيف، إلى جانب العمل على توفير كمية 754 ألف طن من القمح من أجل العمل على توفير الدقيق الخاص بالمستودعات.

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ويجدر هنا الإشارة أن عدد المستفيدين من دعم الخبز والدقيق يصل عددهم إلى ما يقارب من 78,6 مليون فرد منها 73,6 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع خمسة أرغفة مخصصة لكل مواطن في اليوم الواحد.

وقد يصل عدد المستفيدين من دقيق المستودعات إلى حوالي خمسة مليون مواطن مصري بواقع عشرة كيلوجرامات دقيق لكل مواطن في الشهر، وقد أوضح البيان الصادر أن نسبة سحب رغيف الخبز المدعم تصل إلى ما يقارب من 67,3%، ليتم توفير 32,7% من إجمالي عدد الأرغفة المستحقة للمستفيدين والبالغ عددهم حوالي 134,380 مليار رغيف في العام الواحد.

وأوضح البيان الاقتصادي أن متوسط سعر طن القمح المنتج محلياً بما يعادل القمح المستوردة إلى جانب المصاريف الإضافية لكل منها، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية حوالي تسعة وستين مليون مواطن يتم تخصيص مبلغ خمسين جنيهاً شهرياً لكل فرد لكل أربعة أفراد مقيدين في بطاقة الدعم السلعي وما زاد عن ذلك العدد تصل قيمة الدعم خمسة وعشرين جنيه للفرد في الشهر.

كما أعلن البيان أيضا عن قرار دعم المزارعين من خلال مشروع موازنة العام المالي في مقابل 1,065 مليار جنيه مصري، في إطار سعي الدولة المصرية في رفع المعاناة عن كاهل صغار المزارعين لتقوم الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من مبيدات حشرية، وبذور وأسمدة كما تتحمل الدولة أيضا بعض من أعباء مقاومة الآفات الزراعية.

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