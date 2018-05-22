مصادر مسؤولة بالبترول توضح حقيقة رفع أسعار الوقود اليوم

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تابع موقع مصر 365 نفي مصادر مسؤولة داخل وزارة البترول عن وجود أي نية لدى الوزارة من أجل رفع أسعار المواد البترولية بدءاً من مساء اليوم الموافق الاثنين الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري لعام 2018.

وقد أكدت الوزارة أن الأخبار التي تترد بشأن رفع أسعار المواد البترولية مجرد شائعات قد انتشرت خلال الفترة الأخيرة عن والتي نصت عن اعتزام وزارة البترول إدراج زيادة جديدة على أسعار المواد البترولية والوقود ليتم تطبيقها اعتباراً من الغد الموافق يوم الثلاثاء.

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وقد أضاف المصدر المسؤولة قائلاً “لم يتم تحديد توقيت او ميعاد حتى الوقت الراهن من أجل إدراج الزيادة على أسعار المواد البترولية”، وقد قامت الحكومة المصرية بتخفيض مخصصات الدعم المخصص إلى الكهرباء والمواد البترولية في الموازنة العامة للعام القادم 2018/ 2019.

وأكد أن هذا يدل على اعتزام الحكومة المصرية على إدراج زيادة جديدة في أسعار الوقود والطاقة خلال الفترة القليلة القادمة، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن تراجع مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة مئوية تصل إلى ستة وعشرين في المئة لتصل إلى تسعة وثمانين مليار جنية مصري خلال الموازنة العامة الجديدة.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي في بيان قد تم إصداره خلال الأسبوع السابق قد جاء فيه “إن الحكومة المصرية ملتزم بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات اسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال العام الجديد 2019”.

وقد أعلن النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي “ديفيد ليبتون” أنه اعتباراً من الشهر الجاري فإن تأخر جمهورية مصر العربية في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعويض الموازنة إلى مخاطر ارتفاع أسعار البترول.

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