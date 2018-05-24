المركزي يطلق تحذير للبنوك من فتح حسابات للتبرع للجمعيات التي لا تملك تراخيص

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تابع موقع مصر 365 مطالبة البنك المركزي المصري من جميع البنوك العاملة في الدولة المصرية بضرورة التأكد وبشكل مسبق من حصول الجمعيات على التراخيص اللازمة من أجل جمع الأموال والصادر من قبل “وزارة التضامن الاجتماعي” قبل السماح لتلك الجمعيات بفتح حسابات لها والعمل على جمع التبرعات.

وقد قام البنك المركزي المصري بإصدار كتاب دوري قد تم إرساله إلى جميع البنوك المصرية وقد تم نشره على موقع البنك، إلى أن بعض البنوك تقوم بإدراج أسماء بعض من الجمعيات في قائمة الجهات التي يمكن التبرع لها من العملاء دون حصول تلك الجمعيات على تراخيص لها في هذا الصدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

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وقد أوضح البنك “إن من جمع التبرعات دون الحصول على تراخيص من قبل الوزارة يخالف أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر تحت رقم 70 لعام 2017”.

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