تصريحات وزير المالية بشأن علاوة 2018.. ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه

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أعلن وزير المالية الدكتور “عمرو الجارحي” خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي قد تم عقده اليوم الموافق الأربعاء وعرض ما تم في البرلمان المصري أمس حول زيادات العلاوات التي قد تم أقراها من جانب “مجلس النواب”.

وأكد الوزير أن الزيادة تشمل المرتبات بنسبة تصل إلى سبعة في المئة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بجد أدنى خمسة وستين جنيها، ومنح علاوة خاصة بنسبة عشرة في المئة لغير المخاطبين بالقانون بذات الحد الأدنى.

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وقد أشار الدكتور عمرو الجارحي خلال مؤتمر صحفي قد تم عقده في مقر “مجلس الوزراء” أن مشروع القانون يتضمن أيضا أن يتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين المخاطبين به اعتباراً من بداية شهر يوليو للعام الجاري 2018.

وأضاف “إن علاوة 2018 استثنائية بفئات مالية مقطوعة، ومائة وستين جنيهاُ شهرياُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومائة خمسين جنيهاُ شهرياً للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ومائة وأربعين جنيهاً للدرجات المالية “مدير عام” فما فوقها” أو ما يعادلها كل منها وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ”.

وقد أكد الوزير “إن تلك العلاوة تعد جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي لكل منهم، وتضم أيضاً اعتباراً من أول يوليو لعام 2018″، وقدح أضاف الوزير أن زيادة المعاشات سوف تكون بنسبة خمسة عشر في المئة، وبجد أدنى مائة وخمسة وعشرين جنيهاً، وسوف يتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى سبعمائة وخمسين جنيهاً.

وقد أوضح وزير المالية “أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي بالضريبة على الدخل خلال العام المالي الجديد 2018/ 2019، من سبعة ألف ومائتين إلى ثمانية ألف جنيه مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة”.

واكد الوزير “على أن الضرائب التصاعدية تعد موجودة وبشكل فعلي”، وأضاف أن حد الإعفاء الحالي يبلغ سبعة آلاف ومائتين جنيه، وأن الشريحة الأولى عليها خصم ثمانين في المئة، والشريحة الثانية خصم أربعين في المئة، والشريحة الثالثة عليها خصم خمسة في المئة.

وأكد الدكتور عمرو الجارحي “إن الحكومة تستهدف زيادة حد الإعفاء إلى ثمانية ألف جنيه, الخصم في الشريحة الثانية إلى خمسة وأربعين في المئة والشريحة الثالثة سبعة ونصف في المئة”.

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