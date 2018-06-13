البيتكوين يهبط لأدنى مستوى له منذ 4 أشهر مسجلاً 6,400 دولار

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انخفضت سعر العملة الرقمية الإلكترونية البيتكوين اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ السادس من شهر فبراير لعام 2018 مسجلة 6,371 دولار على منصة التداول الإلكترونية Bitfenix، ويعد هذا هو أدنى مستوى للعملة الإلكترونية منذ بداية العام الحالي.

وقد شهدت اليوم سوق العملات الرقمية خسارة لأكثر من أربعين مليار دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما انخفضت بشكل مستمر جميع أسعار العملات الرئيسية الأخرى.

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لكن خسارة عملة البيتكوين لم تكون واضحة مثل باقي العملات الإلكترونية الرئيسية إلا أن سعر العملة قد انخفض بشكل كبير إلى ثاني أدنى مستوى له خلال العام الجاري 2018 خلال ساعات التداول الأولى خلال اليوم.

وقد انخفضت قيمة العملة الرقمية مسجلة 6,371 دولار في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت العالمي، مسجلة انخفاض بنسبة اثنين في المئة تقريباً، وخلال الوقت الراهن قد حققت سعر البيتكوين تقدم مرة ثانية لتسجل 6,450 دولار على الرغم من خسارتها بنسبة 6,24% خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة.

وأمس قد انخفضت سعر العملة الإلكترونية الرقمية “الاثيريوم” إلى ما دون مستوى خمسمائة دولار، وقد سجلت عملة “اللايت كوين” عند مستوى خمسة وتسعين دولار، وقد شهدت عملى IOTA أكبر خسارة لها على مدار أربعة وعشرين ساعة بنسبة 14,60% من قيمتها.

كما خسرت العملة أيضا بنسبة 30,3% خلال الأيام السبعة السابقة، وتبعا للبيانات التي أعلنت عنها CoinmarketCap حيث بلغ الحد الأقصى للقيمة السوقية للسوق ككل قيمة 274,2 مليار دولار أمريكي، والذي يعد انخفاض يزيد عن سبعة وستين في المئة من أعلى مستوى له بالقرب من ثمانمائة وخمسة وثلاثين مليار دولار في وقت سابق من العام الحالي 2018.

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