المالية تقترض 900 مليون دولار لسداد التزامات شركة الكهرباء

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وزارة المالية اقترضت 900 مليون دولار من أجل سداد التزاماتها إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث أعلنت الوزارة عن نجاحها في الوصول إلى اتفاق نهائي من أجل توفير تمويل لصالح “الشركة” بمبلغ يعادل تسعمائة مليون دولار أمريكي من خلال بنكي Credit Suisse وبنك HSBC، ومجموعة من البنوك الأجنبية والمحلية.

وقد أعلنت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أنه قد تم الانتهاء من التفاوض على القرض بشكل فعلي، كما تم توقيع اتفاقية القرض، وكذلك إصدار الضمانة الخاصة بالقرض، وأوضح البيان أن قيمة القرض سوف توجه إلى تمويل الالتزامات المستحقة بالعملة الأجنبية على “الشركة القابضة” والشركات التابعة لها، وحتى تتمكن الشركة من تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية والعمل على تنفيذ المشروعات الحيوية التي تتعلق بالقطاع الكهربائي والذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري بشكل عام.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن القرض ينقسم إلى شريحتين الشريحة الأولى بعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” وتبلغ قيمتها حوالي مائتين وأربعين مليون يورو، والشريحة الثانية بالعملة الأمريكية “الدولار” وتبلغ قيمتها 616,8 مليون دولار أمريكي، وقد شارك فيها تسعة عشر بنك ومؤسسة تمويل في هذا القرض.

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