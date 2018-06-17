التموين: سعر الخبز المدعم ثابت بـ 5 قروش بعد ارتفاع أسعار الوقود

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” أن الدولة المصرية تمر بمشكلة اقتصادية متراكمة منذ سنوات عديدة، وأضاف قائلاً “إحنا عايشين بالسلف، وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة، وعلينا كمجتمع وحكومة أن نتكاتف من أجل صالح الوطن”.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة تليفونية له عبر برنامج مانشيت والذي يتم بثه عبر قناة “أون لايف الفضائية”، وقد أشار أن “خدمة الدين الخارجي” تمثل نسبة ثمانية وثلاثين في المئة من إجمالي دخل الدولة المصرية.

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وقد أكد على ضرورة تحمل فاتورة “الإصلاح الاقتصادي”، وأشار أن نسبة ثمانين في المئة من المخابز تعمل “بالسولار” وتعمل بنسبة عشرين في المئة بالغاز، وقد تم الاتفاق مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية فارق سعر الغاز والسولار عن المخابز بحيث لا تزيد تكلفة الخبز المدعم، ونحافظ على سعر ثابت لرغيف الخبز بخمس قروش فقط.

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