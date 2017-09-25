“التضامن الاجتماعي” تعقد جلسة حوار عن مشكلة الزيادة السكانية

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صرح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء أبوبكر الجندي أن أهم التحديات الحالية التي تواجه جمهورية العربية هو الزيادة السكانية الضخمة الحالية.

رصد موقع مصر 365 تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن الزيادة السكانية الكبيرة التي يعاني منها المجتمع المصري في الفترة الحالية حيث أشار أنه من المتوقع خلال عام 2030 أن يكون هناك حوالي خمسة مليون تلميذ مصري بحاجة إلى مائة ألف فصل دراسي.

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وأوضح اللواء أبوبكر الجندي أن الفصل الدراسي الواحد في السنة الدراسية يكلف الدولة المصرية حوالي ثلاثمائة ألف جنيه مصري، وبالتالي سيكون على الدولة أن تنفق ما يقارب من عشرين مليار جنيه سنويا على المنظومة التعليمية فقط من أجل مواكبة الزيادة المستمرة والدائمة والكبير في أعداد السكان.

وأوضح أيضا اللواء أبوبكر الجندي أنه أيضا من المتوقع في عام 2030 أن يكون هناك ما يقارب من عشرة مليون شاب مصري سوف يدخلون إلى سوق العمل أي ستحتاج الدولة أيضا إلى حوالي ثلاثة وثلاثين مليار جنيه مصر كل سنة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهذه الفئة من الشباب.

صرح أبوبكر الجندي خلال مشاركته في جلسة “الحوار المجتمعي” المنعقد من قبل “لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري” اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017، حيث حضر الجلسة الحوارية حوالي مائتين وخمسين شخصية عامة في المجتمع المصري.

وألقى اللواء أبوبكر الجندي كلمته أمام جلسة “الحوار المجتمعي” حيث صرح قائلا: ” أن مشكلة التضخم السكاني توازي ما يعاني منه المجتمع المصري من الإرهاب، حيث أننا نتضاعف في السنة الواحدة أربع أضعاف الزيادة في الدولة المتقدمة، بالإضافة إلى ضعف الزيادة السكانية في الدول النامية”.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي أن الزيادة السكانية في مصر مع إنعدام الموارد الاقتصادية يعد كارثة بكل المقاييس، وأوضح أن السكان أهم موارد لأي بلد في العالم عندما تمتلك الدول الإمكانيات الاقتصادية لتصبح الزيادة السكانية مفيدة للدولة، وشدد إلى ضرورة زيادة وعي الشعب المصري إلى مشكلة التضخم السكاني والزيادة السكانية الحالية حيث أن هذه الزيادة في الوقت الحالي تعد عبء على الدولة المصرية.

وأوضح أبوبكر الجندي قائلا: “أننا مجبرين على توعية السكان بالزيادة السكانية لأن إمكانياتنا أقل بكثير من استيعاب كل تلك الأعداد الكبير في عدد السكان”.

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