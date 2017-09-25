“حي الأزبكية” يفتتح دورات تدريبية للعاملين في شارع الألفي

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قام رئيس حي الأزبكية اليوم المهندس سيد عبدالفتاح بالتعاون مع رئيس لجنة الحفاظ على التراث في محافظة القاهرة الدكتورة ريهام عرام بافتتاح الدورات التدريبية لجميع العاملين في المقاهي والمطاعم القائمة في شارع الألفي.

ورصد موقع مصر 365 فعاليات الدورات التدريبية للعاملين في المقاهي والمطاعم القائمة في شارع الألفي، حيث تم عقد الدورات التدريبية تحقيقات للتعليمات الصادرة من محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، وحضر فعاليات الدورات التدريبية أعضاء من اتحاد شاغلي شارع الألفي.

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وأوضح رئيس حي الأزبكية أن الهدف من عقد مثل هذه الدورات التدريبية هو العمل على تغيير ثقافة العاملين في المطاعم والمقاهي في شارع الألفي، بالإضافة إلى العمل على تغيير سلوكياتهم من أجل الارتقاء بمستوى العاملين من الناحية المهنية، وأشار أن نوعية الزبائن التي تتردد على شارع الألفي نوعية مختلفة من الزبائن وخصوصا بعد عمليات التطور الكبيرة الذي شهدها شارع الألفي في الفترة السابقة.

وأوضح رئيس حي الأزبكية أن جميع المحاضرين القائمين على الدورات التدريبية الهادفة إلى تطوير العاملين في المطاعم والمقاهي في شارع الألفي هم من أساتذة كلية السياحة التابعة إلى جامعة حلوان، وأضاف أن شارع الألفي أصبح ممشى عالمي ومزار سياحي في محافظة القاهرة.

والجدير بالذكر أن شارع الألفي شهد تطور في الفترة الأخير ضمن مشروع “تطوير القاهرة الخديوية”، حيث شملت أعمال التطوير في شارع الألفي تبليط الشارع، وغلقه أمام السيارات المارة، بالإضافة إلى قيام محافظة القاهرة بتطوير العقارات المتواجدة في شارع الألفي ووضع أحواض زرع بالإضافة إلى إدراج إنارات حديثة في الشارع بالإضافة إلى قيام محافظة القاهرة بالكثير من أعمال الصيانة في الشارع على أن يدير شارع الألفي اتحاد الشاغلين بالتعاون مع إدارة حي الأزبكية.

كما شملت أعمال تطوير شارع الألفي كل من ميدان عرابي، وسرايا الألفي لتعبر عن فكر تطوير “القاهرة الخديوية” لتشمل أعمال تجديد وإحلال شبكات الإنارة، بالإضافة إلى تجديد الأرصفة ودهانها من جديد، بالإضافة إلى العمل على تطوير العقارات القائمة في هذه المنطقة، ليتحول شارع الألفي بعد تطويره إلى ممشى فقط مثل “شارع المعز السياحي”.

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