“مفتي الجمهورية” تنظيم الأسرة لا يتعارض مع مشيئة الله والزيادة السكانية مسؤولية الجميع

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صرح مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام إن قضية التضخم السكاني تعد قضية أمن وطني، وأضاف أن مسؤولية مواجهة هذه المشكلة تقع على كاهل الجميع وصرح قائلا: “كلنا مسؤول ولن استثني أحداً”.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات مفتي الجمهورية بشأن قضية الزيادة السكانية الحالية، حيث صرح خلال مشاركته في “جلسة الحوار المجتمعي” التي عقدتها “لجنة التضامن بالبرلمان المصري” اليوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 الموافق يوم الاثنين، حيث أضاف أن قضية الزيادة السكانية له أبعاد أخرى اجتماعية وتعليمية بالإضافة إلى أبعاد اقتصادية بأبعاد دينية أيضا حيث يعد البعد الديني لمشكلة التضخم السكاني من أخطر هذه الأبعاد على مر الأزمنة.

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وأوضح الدكتور شوقي علام أنه ينبغي إدخال كافة التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة المصرية وهذا لا يتعارض مع مشيئة الله عز وجل، وأضاف أن هناك فرق بين اتخاذ جميع التدابير التي تؤدي إلى تحسين الحياة والعمل على إيجاد نوع من التوازن، وبين إيجاد طرق لقتل الإنسان.

وأضاف الدكتور شوقي علام أن جميع الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية تدل على إذا جاء الجنين له الحماية اللازمة والمحافظة على حياته، قبل ذلك يجوز اتخاذ جميع وسائل اللازمة لتحقيق التوازن وصرح قائلا: “قصدنا من ذلك إيجاد توازن في المجتمع المصري، وهو أمر لا يتعارض مع المشيئة الإلهية”.

أضاف الدكتور شوقي علام على ضرورة قراءة جميع النصوص الشرعية الشاملة حتى يتضح المقصد الحقيقي من هذه النصوص، وأشار أن اجتزاء النصوص الشرعية يؤدي إلى اختزال الفهم، وأضاف أن هناك فرق بين كثرة العدد وبين بناء المجتمع القوي فالهدف من نصوص الشرعية هو الكيف وليس الكم، لتكون هناك قوى ثقافية واقتصادية وعلمية في المجتمعات التي تعد أسلحة رادعة وقوية.

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أعلن الدكتور شوقي علام إن الإحصاءات والأرقام التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كلها جرس خطر يجب بناء عليه هذه الإحصاءات اتخاذ آليات وسياسات وقرارات صائبة بخصوص هذه المشكلة، وأضاف قائلا: “لذلك نتحمل جميعا المسؤولية دون استثناء لأحد”.

وأهاب الدكتور شوقي علام على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على القيام بدورها التوعوي لمشكلة التضخم السكاني الذي يعاني منها المجتمع المصري.

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