“قانون الخدمة المدنية” تضمن 9 أسباب تؤدي إلى انتهاء مدة العمل تعرف عليها

Advertisements

يعرض موقع مصر 365 الأسباب التي احتوت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تؤدي إلى انتهاء فترة خدمة الموظف وهي تسع حالات تضمنها القانون.

احتوت اللائحة التنفيذية التي تضمنها قانون الخدمة المدنية الصادر لسنة 2016 تحت رقم 81، ومن هذه الحالات الحالة الأولى هي بلوغ سن الستين حيث تعد إدارة الموارد البشرية من أول كل سنة بيان بأسماء جميع الموظفين الذي سيبلغون سن المعاش وترك الخدمة خلال السنة، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصدار قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء الموظفين من قبل السلطة المختصة أو من تفوضه اعتباراً من اليوم التالي من سن بلوغ المعاش.

Advertisements

تقديم الاستقالة هي الحالة الثانية التي يتم في انتهاء مدة الخدمة في حال قدم الموظف استقالته كتابيا ولا تنتهي مدة خدمته إلا بعد تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بقول هذه الاستقالة، على أن يتم البت في طلب الاستقالة خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الاستقالة، وبعدها تعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلق على شرط أو مقترنا بقيد حيث أن في هذه الحالة لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة وأجابه طلبه المقدم.

إذا تم الحكم على الموظف بإحالته إلى المعاش أو بفصله من الخدمة يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض هذا الأمر على السلطة المختصة ليتم انتهاء خدمة الموظف اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

وفي حالة فقد الموظف الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل ينتهي أيضا خدمته من الوظيفة بحيث إذا فقط الموظف جنسيته المصرية أن انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر أيضا على السلطة المختصة حيث تقرر إنهاء خدمة اعتباراً من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل.

وتنتهي الخدمة في الحالة الخامسة في حالة انقطاع الموظف عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوم متتالية بدون عذر مقبول، وفي حالة انقطاع الموظف أيضا عن العمل بدون إذن لمدة ثلاثين يوم غير متصلين في السنة الوظيفية، أو إذا تم معاقبة الموظف تأديبيا عن مدد الانقطاع غير متصل.

وإذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة من الناحية الصحية بقرار من المجلس الطبي المختص يتعين على إدارة الموارد البشرية انتهاء خدمة الموظف، وكذلك إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وكذلك في حالة الحكم على الموظف حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، وأخيرا في حالة الوفاة.

أقرا المزيد ننشر بالأرقام الأجر الأساسي للدرجات الوظيفية بـ”الخدمة المدنية الجديد”