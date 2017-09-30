“مكافحة الإدمان” يؤكد حملات تحليل المخدرات للموظفين لابد أن تكون “مفاجئة”

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تابع موقع مصر 365 تصريحات رئيس صندوق مكافحة الإدمان عمرو عثمان حيث صرح أن قرار الصندوق يقوم بإدراج العديد من الحملات المفاجئة ليقوم بإجراء تحليل للمخدرات لفئة موظفي الجهاز الإدارية للعاملين بالدولة المصرية.

وأوضح رئيس صندوق مكافحة الإدمان أن هذه الخطوة تعد خطوة هامة جداَّ وتيساهم في الحد من انتشار ظاهرة انتشار المخدرات التي انتشرت بشكل كبير جداَّ في المجتمع المصري في الوقت الراهن.

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وأشار رئيس صندوق مكافحة المخدرات أن الصندوق يجري تجربة ناجحة جداَّ وفعالة في الكشف عن مدني المخدرات ومتعاطيها من سائقي أتوبيسات المدارس، وذلك في إطار تعاون صندوق مكافحة المخدرات مع وزارة الصحة والسكان، والإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأشار أن نسبة متعاطي المخدرات بين سائقي الأتوبيسات المدرسية أسفرت عن حوالي 12% خلال عام 2015، وأشار أن هناك خطة تمت عن طريق إدراج حملات إعلامية بالإضافة إلى استمرار عمليات الفحص الدورية لسائقي الأتوبيسات وإدراج حملات مفاجئة لتحليل المخدرات بشكل دائم بل ومستمر أدى إلى خفض نسبة متعاطي المخدرات إلى نسبة تصل إلى 3% فقط خلال العام الجاري 2017.

وأكد رئيس صندوق مكافحة المخدرات قائلا: “لضمان نجاح هذه الخطوة وتحقيق نتائج فعالة لابد أن يتم تحليل تعاطي المخدرات بصورة مفاجئة وليس بصفة دورية حتى يؤتي ثمارها”.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل خلال مشاركته أمس في مؤتمر صحفي أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيعمل على تنظيم حملات بطريقة مفاجئة لموظفي الجهاز الإداري لإجراء تحليل تعاطي المخدرات.

والجدير بالذكر أن مدير مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عمرو عثمان صرح أن نسبة تعاطي المواد المخدرات في جمهورية مصر العربية بلغت حوالي 10,4%، وبهذه النسبة تكون مصل حصلت على ضعف معدلات إدمان المخدرات في العالم، حيث أن نسبة 2% فقط هي ما يتناسب مع المعدلات العالمية لإدمان المخدرات، وتنتشر ظاهرة تعاطي المخدرات بين فئة السائقين مسجلة حوالي 25%، أما بالنسبة إلى مهمة الحرفين وتنخفض هذه النسبة إلى 19%، ويعد إدمان الترامادول هو أعلى نسبة لإدمان المخدرات ثم يليه الحشيش ثم الهيروين.

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