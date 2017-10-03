“أسرة بالغربية” تعرض نفسها للبيع أمام “ديوان عام المحافظة”

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تابع موقع مصر 365 ظاهرة جديد على المجتمع المصري نتجت عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أدت إلى زيادة معاناة وآلام الأسر الفقيرة في المجتمع المصري، حيث قامت أسرة مصرية بطرح جميع أفرادها للبيع.

تمكنت مشاعر اليأس والإحباط من أسرة مصرية تتكون من أربعة أفراد زوج يسمى “عباس علي خير الله” البالغ من العمر أربعة وأربعين سنة، وزوجه تسمى “عبير عبدالغفار” البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين سنة، وطفل بالصف الأول الثانوي يسمى “عبدالرحمن عباس علي خير الله”، وطفلة تسمى “ندا عباس علي خير الله” وهي بالصف السادس الابتدائي، لتقوم الأسرة بعرض جميع أفرادها للبيع أمام ديوان محافظة الغربية.

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حيث أعرب الأسرة أنها لجأت لعرضها إلى البيع ليتم إنقاذهم من الارتفاع الكبير في جميع الأسعار وعدم قدرتهم على الحياة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث قام الزوجين بحمل لافتات كبيرة أمام ديوان عام محافظة الغربية وبالتحديد في مدينة طنطا، ورافعين لافتات مكتوب عليها “السيد محافظ الغربية أسرة للبيع موديل 25 يناير، و30 يونيو” بالإضافة على كتابة رقم تليفون أيضا أسفل هذه العبارات.

ولفت الأسرة انتباه المارة أمام ديوان عام محافظة الغربية ليتم التقاط مجموعة من الصور من قبل المارة أمام ديوان عام محافظة الغربية، حيث تدخلت العناصر الأمنية العامة في ديوان عام المحافظة من إيقاف المارة عن التقاط صور الأسرة المعلنة عن بيعها أمام المحافظة.

وعبرت الأسرة المصرية عن مدى حزنها العميق بسبب حالة الغلاء التي سيطرت على الأسواق المصرية في الفترة الحالية بالإضافة إلى عدم قدرتها على مواكبة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والإنفاق على أطفالها وخصوصا بعدما تم إيقاف معاش الضمان الاجتماعي لهذه الأسرة، بالإضافة إلى تجاهل المسؤولين طلب الأسرة ليتم إعادة صرف الضمان الاجتماعي لها، وأوضحت الأسرة أنها لم تجد أي سبيل آخر لإنقاذ أطفالها من هذا الحالة ومعاناتهم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلا عن طريق عرضها للبيع أمام ديوان عام محافظة الغربية.

وقامت القوات الأمنية التابعة لديوان عام محافظة الغربية بالتحدث مع الأسرة لمعرفة هويتها وما دفعهم لتقديم هذا العرض ليتم طرح مشكلتهم إلى محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، حيث تبين أن رب الأسرة يعاني من نسبة عجز وتقيم هذه الأسرة في مساكن “اشنواي”.

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