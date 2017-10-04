“الشرقية” تبيع تذاكر مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو

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تابع موقع مصر 365 البيان الذي قامت محافظة الشرقية بإصداره للعمل على تشجيع المنتخب الوطني المصري بالإضافة إلى خدمة مواطني محافظة الشرقية حيث أعلن محافظ الشرقية اللواء “خالد سعيد” أنه سيتم إدراج منفذ لبيع تذاكر مباراة كرة القدم التي من المقرر أن تقام يوم الأحد القادم الثامن من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخدمات التي تقدمها محافظة الشرقية تيسيرا على مواطنيها وتشجعاً للمنتخب الوطني المصري، ومن المقرر أن تقام مباراة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لعام 2018 المقرر أن تستضيفه الدولة الروسية.

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وأشار البيان الصادر عن محافظة الشرقية أن إدراج منافذ لبيع تذاكر كرة القدم المقرر إقامتها بين المنتخب الوطني المصري وبين منتخب الكونغو الديمقراطية يأتي في إطار التعاون بين محافظة الشرقية وبين اتحاد كرة القدم المصري، حيث سيتم إدراج التذاكر للبيع اعتباراً من صباح يوم الأربعاء حيث تتوفر تذاكر المباراة بسعر خمسة وسبعين جنيه مصري وسعر تذكرة المقصورة سيكون ثلاثمائة جنيه مصري للتذكرة الواحدة.

وسيتم بيع التذاكر في ديوان عام محافظة الشرقية في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى تمام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري سيقابل منتخب الكونغو الديمقراطي في تمام الساعة السابعة في يوم الأحد الثامن من شهر أكتوبر الجاري 2017، في استاد برج العرب.

ولم يتبقى أمام المنتخب الوطني المصري فرص للتأهل إلى مونديال عام 2018 المقرر إقامته في روسيا ليحقق حلم المصريين في التأهل إلى كأس العام حيث أن هذا الحلم يراود جميع المصريين منذ سبعة وعشرين عام مضت في مونديال 1990 الذي أقيم في دولة إيطاليا حيث تأهل المنتخب الوطني المصري للمرة الأولى لكأس العالم في عام 1934.

ويكون على المنتخب الوطني المصري إذا أراد التأهل إلى مونديال عام 2018 الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراته في أرض استاد برج العرب، والفوز أيضا في المباراة الثانية أمام منتخب غانا خارج أرضه، حيث أن رصيد المنتخب الوطني المصري تسع نقاط في الوقت الحالي.

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