“علي المصيلحي” يحذر المواطنين من صدمة قادمة

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تابع موقع مصر 365 تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي أعرب فيه أنه إنشء نظام صرف السلع التموينية من عام 2006 إلى عام 2010، حيث تم توزيع الكروت الذكية لصرف الدعم السلعي على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضح علي المصيلحي أنه في بداية الأمر كانت هناك نظام “offline” حيث كان يتم وضع كارت المواطن بالإضافة إلى كارت البقال التمويني بحيث ما تم سحبه يقوم المواطن في نهاية كل شهر بالذهاب إلى شركة التموين وطلب استعاضة عن ما تم سحبه من حصته التموينية خلال الشهر، وهذا أدى إلى عدم موجود تواصل بين جميع الجهات العاملة في القطاع التمويني.

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وأضاف علي المصيلحي أن الدكتور خالد حنفي حينما تولى الوزارة بدل النظام إلى نظام يعمل بشبكة اتصال مباشرة، وتم تنفيذ هذه العملية خلال عام حيث قام الدكتور خالد حنفي بتحويل النظام التمويني إلى نظام “online” خلال سنة فقط.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي أن مصر ليس لدينها مشكلة لا في الأفكار ولا في المشروعات إنما المشكلة تكمن في التنفيذ، وأضاف أنه لسرعة تنفيذ خالد حنفي لنظام “on line” تحديد من المسؤول، حيث أوضح أن منظومة صرف الخبز والالتزام كل مواطن بمحافظة، وأوضح قائلا “مازلت اسمع في بعض الجرائد طالما أن المواطن يمتلك بطاقة تموين ذكية من حقه صرف السلعة التموينية من أي مكان في المحافظة”.

وأشار علي المصيلحي أن هذا يبدو صالحاً من خلال المظهر الخارجي فقط، حيث أضاف أنه أكبر نظام اقتصادي في جمهورية مصر العربية هو إنتاج رغيف الخبز كحجم، وعدد مشتركين، ومبلغ، يليها منظومة التموين.

وأعلن علي المصيلحي أنه ليس شرط أن يسحب المواطن عدد أرغفته بالضبط من الحصة الشهرية ان كل شيء مضبوط وأضاف قائلا “متأسف”، لسبب هناك خلل أن لم يكن واضح في شغل الشركات حيث أوضح أن هناك كروت “مضروبة” وكروت الغير مكررة.

وأشار علي المصيلحي أن هناك مسؤولين عن صرف الخبر وهو المطحن، والمخبر، ومكتب التموين، ثم تأتي مسؤولية الشركات المنفذة لهذه الكروت.

وأشار علي المصيلحي أن كل محافظة حينما تصبح مسؤولة عن نفسها في صرف الخبز فإنه يريد أن يحسب كمية استهلاك، وأوضح أنه لم يتراجع عن قراره في التزام كل محافظة في محافظات جمهورية مصر العربية إلا في محافظة القاهرة الكبرى جعلها محافظة واحدة إلى يوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر فقط في تمام الساعة الثانية عشر.

ووجه علي المصيلحي نداء إلى المواطن المصري قائلا “من فضل حضرتك أنا أريد أن أخدمك، وعلشان أخدمك بقولك من فضلك قولي أنت عايز تصرف منين، وقول رقم البطاقة الخاصة بك، والمحافظة الأصلية، والمحافظة التي تريد صرف حصتك منها”.

وأعرب علي المصيلحي أن الصدمة القادمة أن بعد استقرار هذا النظام “المواطن الذي سيترك كارته عند البقال أو عند المخبز هياخد إنذار الأول، والمرة الثانية هتتسحب البطاقة نهائياً”.

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