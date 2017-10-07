“الخبراء والمتخصصين” يقدموا نصائح للعيش بأقل التكاليف

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يعيش المصريين في الوقت الراهن حالة من غلاء الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار بجميع طبقات المجتمع المصري ابتداء من الطبقات الفقيرة إلى الطبقات المتوسطة وحتى الطبقات الغنية لم تسلم من موجة ارتفاع الأحوال وصعبة والأحوال المعيشية.

ويعرض موقع مصر 365 آراء مجموعة من العاملين في المجال الاقتصادي لتقديم العديد من النصائح ليتمكن المصريين جميعا من العيش في الدولة المصرية بأقل التكاليف في ظل ارتفاع الأسعار.

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وأكدت أستاذة الاقتصاد المنزلي “هبة عبيد” أن الحد الأدنى من الإنفاق اليومي هو خمسين جنيه مصري، لأسرة تتكون من أربعة أفراد غير شاملة على بروتين حيواني مثل “الفراخ أو اللحوم” بالإضافة إلى عدم اشتمال الخمسين جنيه أيضا على علاج أو فواكه، لتكون الخمسين جنيه فقط تكفي وجبة كشرى وبطاطس وباذنجان، حيث أشارت أن السلع الغذائية في جمهورية مصر العربية ارتفعت بشكل كبير جداَّ خلال الفترة السابقة، حيث لا يوجد سلعة غذائية أقل من مبلغ عشرة جنيهات فقط.

كما صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور “صلاح الدين فهمي” أن الحد الأدنى لراتب الأسر المصرية المكونة من شخصين فقط هو ثلاثة ألف جنيه مصري شهريا ليتم تغطية الثلاث وجبات في اليوم ، وأضاف أنه قبل تحرير صرف الجنية كانت الأسرة المصرية تستطيع أن تعيش خلال الشهر بحوالي 1500 جنيه مصري في الشهر.

وأوضحت خبيرة التغذية الدكتورة “منى أيمن” إن كفتة اللحم من أكثر الأطعمة عشقاً للجميع الصغار والكبار على حد سواء لمذاقها اللذيذ، لكن بسبب ارتفاع ثمنها تقدم الدكتورة “منى أيمن” طريقة عمل كفتة الخضروات ذات القيمة الغذائية المرتفعة ومع رخص ثمنها.

وأضافت “منى أيمن” أن القرنبيط من الخضروات الغنية ذات قيمة عالية من الناحية الغذائية، ويساعد أيضا على علاج الكثير من الأمراض ويقوى جهاز المناعة.

والجدير بالذكر ان المجمعات الاستهلاكية التابعة “لوزارة التموين والتجارة الداخلية” تقدم العديد من المواد الغذائية بأقل الأسعار حيث أوضح “الحسيني عيداروس” وهو مدير لأحد المجمعات الاستهلاكية التابعة “لشركة الأهرام” حيث أوضح أن هناك أكثر من 50 صنف يطرح في المجمعات الإستهلاكية بأقل الأسعار مثل السكر واللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة، والدواجن، والأرز البلدي، والشاي, الزيت، والعدس، والفول وغيرها من السلع.

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