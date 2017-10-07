تعرف على المخالفات والعقوبات التي نص عليه قانون المرور لسنة 2008 برقم 121

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يعرض موقع 365 بعض المواد التي أقرها “قانون المرور” بشأن المخالفات التي يتم ارتكابها من قبل البعض، حيث أن “قانون المرور” يعمل على تنظيم آداب المرور من أجل الحفاظ على أرواح جميع المواطنين من ارتكاب “الحوادث المرورية” وإلزام قائدي السيارات بقانون المرور للعمل على الحد من الحوادث التي تتكرر على الطرق.

ومن المخالفات التي يقوم البعض بارتكابها وهم مخالفين لقانون المرور وهي تركيب الزجاج الملون أو “الفاميه” ووضع الملصقات حيث نصت المادة رقم “74” مكرر في الفقرة رقم “11” من قانون المرور الصادر في سنة 2008 برقم “121” ما يلي “في حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارات أو تركيب ملصقات تساهم في انخفاض ملامح المركبة يتم توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة بقيمة نقدية تقدر ما بين مائة إلى ثلاثمائة جنيه مصري، ويتم سحب رخصة القيادة أيضا، وكذلك رخصة السير في حالة عدم دفع التصالح الذي تبلغ قيمته حوالى خمسين جنيهاً”.

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وكذلك من المخالفات التي يعاقب عليها قانون المرور هي “عدم غلق أبواب المركبة أو السيارة أثناء السير على الطرق وذلك كما نصت عليه قانون المرور لسنة 2008 برقم “121” وبالتحديد في المادة “74” مكرر “1” حيث نصت المادة على التالي “توقيع المخالفة المرورية على قائد السيارة في حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة نقدية قدرها مائة جنيه إلى ألف جنيه مصري في حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بقيمة خمسين جنيه مصري يتم سحب رخصة القيادة من المركبة”.

أما في المادة رقم 33 من قانون المرور لسنة 2008 برقم 121 نصت على ما يلي: “لضباط المرور المختصين، إيقاف أية مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو المرور للتأكد من صلاحيتها فنياً”.

وفي المادة رقم 66 من قانون مرور عام 2008 برقم 121 تنص أيضا على المخالفة التالية “يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقع تحت تأثير الخمر” وفي هذه الحالة يتم إدراج غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه مصري.

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