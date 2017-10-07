“البحيرة” تفتتح “لوحة توزيع كهرباء “حوش عيسى” بطاقة 16 ميجاوات

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تابع موقع مصر 365 افتتاح محافظ البحيرة المهندسة “نادية عبده” لوحة توزيع كهرباء “حوش عيسى” بطاقة ستة عشر ميجاوات إضافية لتعمل على جانب اللوحة القديمة التي مازالت قائمة بالفعل وتصل طاقتها الكهربائية حوالي ستة عشر ميجاوات أيضا.

وصحب المهندسة “نادية عبده” أثناء افتتاحها لوحة توزيع كهرباء “حوش عيسى” رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة البحيرة المهندس “محمد عبدالعليم السطوحي” اليوم الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري 2017، ليتم افتتاح لوحة توزيع الكهرباء الخاصة بمنطقة “حوش عيسى”.

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وتصل تكلفة اللوحة الجديدة الإجمالية حوالي خمسة مليون جنيه مصري ليتم من خلالها خدمة احتياجات المواطنين القاطنين في هذه المنطقة التابعة لمحافظة البحيرة، بالإضافة على خدمة المناطق الأخرى المحيطة بها من قرى ونجوع للعمل على توفير “الكهرباء” اللازمة لخدمة “المنطقة الصناعية” القائمة في منطقة حوش عيسى حيث تعمل على تغذيتها “لوحة الطرانة” للعمل على المنطقة الصناعية بالإضافة إلى خدمة مشاريع الري الحقلي القائمة في هذه المنطقة.

وأوضح محافظ البحيرة “نادية عبده” أنه التعاون الدائم والمستمر مع “شركة الكهرباء القائمة في محافظة البحيرة” هو ما أدى إلى إنجاز لوحة كهرباء منطقة “حوش عيسى” حيث تم العمل خلال مدة زمنية تصل إلى ستة أشهر حيث تم افتتاح أربعة موزعات كهربائية ولوحات جديدة كهربائية للعمل تلبية احتياجات المواطنين وخدمتهم في محافظة البحيرة بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة.

وكما أوضحت “نادية عبده” أنه يتم التعاون أيضا في الفترة الحالية مع “شركة الكهرباء” من أجل إنشاء لوحة كهربائية جديدة تعمل على توزيع جديد للقاطنين في “قرية الكوم الأخضر” للعمل على خدمة أطراف منطقتين “دمنهور، وحوش عيسى”.

تأتي افتتاح محافظ البحيرة “نادية عبده” لوحة منطقة حوش عيسى تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر من كل وكذلك ذكرى انتصار أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية، وكذلك احتفالات الدولة المصرية بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي وقعت في عام 1976، وحققت فيه القوات المصرية الفوز على العدو الصهيوني واستعادة جزء غالي من تراب أرض وهي “شبه جزيرة سيناء” الغالية.

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