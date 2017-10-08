تعرف على الفئات المستحقة لمعاش جديد مقرر من الحكومة بقيمة 500 جنيه

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تعتزم الحكومة المصرية تقديم العديد من التسهيلات اللازمة للمزارعين والفلاحين حيث أن القطاع الزراعي في جمهورية مصر العربية يعمل فيه حوالي اثنين وخمسين في المئة من إجمالي “القوى العاملة” في جمهورية مصر العربية، كما أن الفلاحيين يعدون فئة هامة جداَّ في الاقتصاد المصري.

حيث تعتزم الحكومة المصرية تقديم العديد من التسهيلات اللازمة إلى الزراعيين والفلاحين العاملين في مجال الحيازة الزراعية، وأكد عضو “لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري” النائب “محمد سعد تمراز” بإن إعلان الحكومة المصرية عن منظومة “الحيازة الزراعية الإلكترونية” تحت مسمى “كارت الفلاح”، ستعمل على خدمة الفلاحين كما ستقدم العديد من المفاجآت السارة لفئة الزراعيين والفلاحين المصريين.

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كما أوضح “عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب” أن منظومة “كارت الفلاح” ستعمل على إدراج العديد من المزايا لفئات الفلاحين والزراعيين المصريين، حيث سيبلغ عدد المستفيدين من إدراج منظومة “كارت الفلاح” نحو سبعة مليون مزارع مصري، وتصل تكلفة “كارت الفلاح” على المزارع المصري حوالي عشرين جنيه فقط، كما ستعمل منظومة إدراج كارت الفلاح على إغلاق الباب أمام ما يسمى “مافيا الحيازات الزراعية” المتواجدة في الفترة الحالية داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تساهم منظومة “كارت الفلاح” على التسهيل على المزارعين في الحصول على جميع المستلزمات اللازمة لهم في عملية الإنتاج الزراعية وزراعة الأراضي.

كما سيعمل “كارت الفلاح” على ضمان وصول الدعم الحكومي المخصص لفئة الفلاحين المصريين حيث أن عدد المزارعين في جمهورية مصر العربية يمثل نسبة اثنين وخمسين في المئة من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل المصري.

كما ستعمل إدراج منظومة “كارت الفلاح” على منع حدوث أي تلاعب في عملية “صرف الأسمدة” وكذلك “صرف المبيدات الزراعية والتقاوي الزراعية” التي يعتمد عليها الفلاح في زراعة أرضه حيث أن هذه المستلزمات الزراعية كانت عرضة للتلاعب في الوقت الماضي لكن منظومة كارت الفلاح ستعمل على القضاء على هذا التلاعب ليحصل الفلاح على حقوقه كاملة ومستلزماته الزراعية.

كما صرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تقديم معاش للفلاحين بقيمة نقدية تصل إلى “500 جنيه” لأصحاب الحيازات الزراعية المحدودة الذين تعرفهم وزارة الزراعة تحت مسمى “صغار المزارعين” بشرط أن لا يكون المستحق للمعاش يملك أي مصدر آخر للدخل غير حيازته لقطعة الأرض الزراعية، كما سيستفيد الورثة في حال وفاة المستفيد للمعاش منه، وذلك بعدما يقوم مجلس النواب المصري بإقرار القانون.

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