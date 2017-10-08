“أهالي ابني بيتك” يعرضون دفع “رسوم” للشرطة مقابل حمايتهم من السرقة

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عبر نائب رئيس جمعية ابني بيتك القائمة في مدينة 6 أكتوبر “طه جادو” عن استياءه الشديد من تراخي الأجهزة الأمنية المتواجدة في “مشروع ابني بيتك” حيث أوضح أن هناك سرقات مستمرة تتعرض لها البيوت القائمة في مشروع “ابني بيتك”.

وتابع موقع مصر 365 المشاكل التي يعاني منها المواطنين القائمين في المشروع السكني الضخم المقام في مدينة 6 أكتوبر حيث أعلن المواطنين عن استيائهم من الأجهزة الأمنية التي تعمل في مشروع ابني بيتك، وأعربوا أن هناك سرقات تحدث بصفة مستمرة في المنطقة السكنية المقام فيها مشروع “ابني بيتك”، مع وجود عناصر أمنية عاملة في المنطقة.

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وصرح “نائب رئيس جمعية ابني بيتك المقامة في مدينة 6 أكتوبر” أن الأهالي القائمين في مشروع “ابني بيتك” أن يقدموا رسوم شهرية يقوم الأهالي بدفعها إلى عناصر الشرطة بشرط أن تكون هناك حماية لهم من اللصوص الذين دائما السرقات في منطقة مشروع “ابني بيتك”، كما أشار اقتراح الأهالي على تواجد عناصر الشرطة ليل ونهار في المنطقة لحمايتها وزيادة شعورهم بالأمان على مدار ساعات اليوم سواء في فترة النهار أو في فترة المساء، حيث أن هناك “إتاوات” للعربان تدفع من أجل توفير عناصر الحماية للمواطنين المقيمين في مشروع “ابني بيتك”.

كما أوضح “نائب رئيس جمعية ابنى بيتك” أن الوضع الأمني في منطقة مشروع “ابني بيتك” سيء للغاية، حيث يقوم مجموعة من اللصوص بسرقة المنازل في وضح النهار من دون تدخل العناصر الأمنية القليلة المتواجدة في المنطقة، حيث أن هذه العناصر شكلية فقط ولا تعمل أي عمل في مجال حماية المواطنين من عمليات السرقات التي تحدث سواء في وضح النهار أو في ساعات الليل.

وناشد “نائب رئيس جمعية ابني بيتك” رئيس قسم شرطة 6 أكتوبر من أجل إدراج عدد من الدوريات تكون مخصصة لتوفير عنصر الأمن والأمان في منطقة مشروع “ابني بيتك” حيث أن المواطنين القاطنين في هذه المنطقة في النهاية ملزمين من “وزارة الداخلية المصرية” على حمايتهم وتوفير عناصر الأمن والأمان في المنطقة التي يقطنون بها مادامت في إطار جمهورية مصر العربية.

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