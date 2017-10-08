“إسماعيل” يعقد اجتماع مع “شاكر” و”مدبولي” لبحث المشروعات التي تنفيذ حاليا

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تابع موقع مصر 365 الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017 المهندس “شريف إسماعيل” حيث تناول خلال الاجتماع عرض الموقف المتعلق بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي بين كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذلك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بحضور كل من وزير الإسكان “مصطفى مدبولي” ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور “محمد شاكر”، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي “هالة السعيد”.

وقدم خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس “شريف إسماعيل” حيث قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور “محمد شاكر” عرض حول جميع المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي ليتم العمل على تطويرها بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة شبكة الكهرباء في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية مما يعمل على توفير جميع الاحتياجات من مصادر الطاقة المختلفة التي تستخدم في العديد من الأغراض التجارية أو السكنية، كما سيتيح توفير المزيد من مصادر الطاقة على إقامة العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء التوسع العمراني الحالي في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية.

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كما قدم أيضا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مصطفى مدبولي” عرض ما سيتم تنفيذه من المشروعات السكنية الجديدة، والتي تتضمن إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بالإضافة إلى إقامة مشروعات للعمل على تطوير العشوائيات، كما قدم شرح أيضا عن إقامة المدن الجديدة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية بما في ذلك “العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس “شريف إسماعيل” خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي تقوم الدولة على تنفيذها في الوقت الحالي للتأكد من الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للمشروع، بما يضمن الكفاءة وسرعة التنفيذ لضمان الاستفادة من جميع المشروعات التي تقوم الدولة في الفترة الحالية بتنفيذها سواء في المجال الخدمي من تطوير كهرباء أو خدمات أو مشروعات إسكانية جديدة تهدف توسع رقعة العمران في جمهورية مصر العربية والعمل على حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها البلاد في الفترة الحالية.

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