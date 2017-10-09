“الغربية” تطلق اسم “محمد صلاح” على المدرسة الثانوية الصناعية في بسيون

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إصدر محافظ الغربية “أحمد ضيف” قرار بإطلاق اسم اللاعب “محمد صلاح” على مدرسة في الغربية بعد فوز المنتخب الوطني المصري على منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة أمس في المباراة قبل الأخيرة من عمر بطولة كأس العالم لعام 2018 المقامة في روسيا، حيث فاز المنتخب الوطني المصري على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز هدفين المباراة للمنتخب الوطني المصري اللاعب “محمد صلاح” الذي أصبح محل حديث الجميع في جمهورية مصر العربية.

وتابع موقع مصر 365 التصريح الذي أطلقه محافظ الغربية “أحمد ضيف” حيث أعرب عن إصدار قرار يلزم بتسمية المدرسة الثانوية الصناعية القائمة في بسيون التي تخرج منها المحافظ باسم لاعب المنتخب الوطني والمحترف في “نادي ليفربول” البريطاني “محمد صلاح” على المدرسة الثانوية تكريما له على مجهوده الكبير العظيم في المباراة التي أقيمت أمس في استاد برج العرب القائم في محافظة الإسكندرية ليحرز هدفين المنتخب الوطني المصري ويحجز تذكرة تأهل المنتخب المصري في كأس العالم المقام في روسيا عام 2018 دون الانتظار إلى المباراة الأخيرة التي من المقرر أن يواجه فيها المنتخب الوطني المصري منتخب غانا، وخصوصا بعد تعادل المنتخب الأوغندي أمام منتخب غانا في المباراة الأخيرة التي أقيمت بينهما مما جعل المنتخب الوطني المصري يتصدر مجموعته برصيد اثني عشر نقطة ويتأهل إلى بطولة كأس العالم منذ سبعة وعشرين عام مضت.

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وأوضح محافظ الغربية أن قراره إطلاق اسم اللاعب المصري “محمد صلاح” على “المدرسة الثانوية الصناعية في بسيون” يأتي في إطار تكريم المحافظ للاعب وأسرته وعائلته بكاملها، وتقديراً لجهوده الكبيرة التي أدت إلى تأهل المنتخب المصري الوطني إلى بطولة كأس العالم.

وأوضح “أحمد ضيف” أن اللاعب “محمد صلاح” يتميز بأدائه الرائع الكروي بالإضافة إلى خلقه المميزة مما جعل لابد من تكريمه، وأضاف محافظ الغربية أن شوارع المحافظة وميادينها جميعا متوقفة بسبب احتفالات الجماهير المصرية القاطنة في المحافظة بفوز المنتخب الوطني المصري وتحقق حلم راود الجميع منذ سبعة وعشرين سنة، حيث تحقق حلم المصريين بحجز بطاقة تأهل إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في دولة روسيا عام 2018، وتحقق هذا الحلم بأقدام اللاعب الخلوق المميز “محمد صلاح”.

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