“جمعة” يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل ويوجه تهنئة خاصة للاعب “محمد صلاح”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 ردود أفعال فوز المنتخب الوطني المصري في مباراة أمس على منتخب الكونغو في المباراة قبل النهائية من التأهل في بطولة كأس العالم المقام في روسيا عام 2018، حيث فاز المنتخب الوطني على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد حيث حقق الهدفين اللاعب المصري “محمد صلاح”.

وعلق اللاعب “وائل جمعة” ولاعب منتخب مصر السابق على الفوز الذي حققه المنتخب الوطني المصري في مباراة التي أقيمت أمس ضد منتخب الكونغو في إطار مباراة الصعود إلى بطولة كأس العالم المقامة في دولة روسيا في عام 2018، حيث حملت كلماته العديد من كلمات التهنئة، كما وجه تهنئة خاصة إلى اللاعب المصري “محمد صلاح” بإحرازه هدفي المباراة مما أدى إلى صعود المنتخب المصري الوطني إلى كأس العالم لعام 2018 المقام في روسيا.

Advertisements

وانتهت المباراة التي أقيمت أمس في استاد برج العرب بالإسكندرية بتأهل منتخب الساجدين ضد منتخب الكونغو الديمقراطية بفوز المنتخب الوطني المصري بهدفين مقابل هدف واحد فقط ليحصل المنتخب الوطني المصري على تذكرة التأهل إلى بطولة كأس العالم من استاد برج العرب ليخوض المباراة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لعام 2018 في روسيا أمام منتخب غانا.

وساهم اللاعب “محمد صلاح” بدور كبير في الحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم، حيث سجل هدفي المباراة أمام منتخب الكونغو، حيث جعله هذا محط أنظار الجميع وإشادة من الجميع المشجعين واللاعبين والمعلقين وجميع من شاهدوا المباراة التي أجريت أحداثها أمس في استاد برج العرب بالإسكندرية.

والجدير بالذكر أن صعود المنتخب الوطني المصري قبل انتهاء جميع مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لعام 2018، حيث تصدر مجموعته برصيد اثنى عشر نقطة، وتقام المباراة الأخيرة في عمر التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ستكون بين المنتخب الوطني المصري ضد منتخب غانا، مما جعل من انتصار المنتخب الوطني المصري أمام منتخب الكونغو هو نصر يساوي التأهل المباشر إلى بطولة كأس العالم في روسيا 2018 دون انتظار الجولة الأخيرة، حيث أن منتخب أوغندا تعادل مع منتخب غانا في مباراتهم الأخيرة.

أقرا المزيد “ليفربول” يعلن هدفي “محمد صلاح” يصعد بمصر إلى كأس العالم