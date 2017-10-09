“ليفربول” يعلن هدفي “محمد صلاح” يصعد بمصر إلى كأس العالم

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تابع موقع مصر 365 تعليق نادي ليفربول البريطاني على أداء اللاعب محمد صلاح المتحرف في النادي ولاعب المنتخب الوطني المصري، وذلك بمناسبة صعود المنتخب الوطني لجمهورية مصر العربية لكأس العالم لعام 2018 للمرة الثانية منذ آخر مرة تأهل فيها المنتخب المصري إلى كأس العالم منذ سبعة وعشرين عام.

وكتب “نادي ليفربول البريطاني” على صحفته الرسمية على “تويتر” هدفي اللاعب المصري “محمد صلاح” يصعد بمصر إلى كأس العالم في هذه الليلة.

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وتصدرت منتخب جمهورية مصر العربية المجموعة الخامسة برصيد اثنى عشر نقطة ليصعد رسميا إلى نهائية كأس العالم المقام في روسيا لعام 2018، حيث جاء تأهل المنتخب الوطني المصري مبكراً دون الانتظار للمباراة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2018 المقرر إقامتها في روسيا، حيث سيواجه المنتخب الوطني المصري منتخب غانا في المباراة الختامية من عمر التصفيات.

وعاش الشعب المصري كله حالة من الفرحة الغامرة والسعادة التي ملأت أنحاء الجمهورية منذ تأهل المنتخب الوطني المصري رسميا على بطولة كأس العالم الذي يعد حلم كل مصري الذي تحقق حلم انتظر أكثر من سبعة وعشرين عام ليتحقق له في عام 2018.

وتأهل المنتخب الوطني المصري بعد المباراة التي تمت أمس بين المنتخب الوطني المصري، وبين منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف واحد في إطار تصفيات الجولة القبل نهائية من تصفيات كأس العالم لعام 2018.

وحقق اللاعب المصري “محمد صلاح” هدفي المباراة التي أقيمت مساء أمس يوم الأحد الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017، في إطار الجولة الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقامة في روسيا عام 2018، حيث حقق هدف الفوز بسبب ضربة حرة مباشرة في الوقت الإضافي من عمر المباراة لينهي المباراة التي شهدت كل عناصر المتعة والإثارة والتشويق والحزن والدموع والفرح بعد اليأس كل هذه المشاعر المتضاربة عاشها المنتخب الوطني المصري ومع جميع المصريين المحبين والمشجعين لمنتخب بلادهم ليتم في النهاية تحقيق النصر عن طريق اللاعب المصري “محمد صلاح” ليحرز هدف التقدم والنصر والتأهل بأقدامه الذهبية ليحقق حلم المصريين في التأهل لكأس العالم 2018.

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