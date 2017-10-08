“محمود فايز” يهدي الفوز بالمباراة لمصر كلها

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تابع موقع مصر 365 حالة مساعد المدرب “محمود فايز” بعد فوز منتخب الوطني حيث أجهش بالبكاء، وأوضح أن فوز المنتخب الوطني المصري على منتخب الكونغو الديمقراطية “لم يكن في مباراة كرة قدم”.

كما صرح “محمود فايز” أن لاعبي المنتخب الوطني المصري قد عانوا من حالة توتر كبيرة جداَّ قبل المباراة وأثناء المباراة حيث انها فرصة كبيرة وحلم عظيم رواد العديد من المصريين من أجل التأهل إلى بطولة كأس العالم التي قاربت وأصبحت مطمع جميع المصريين أن تتأهل جمهورية مصر العربية وتتوج بالدخول إلى بطولة كأس العالم في عام 2018 المقامة في روسيا.

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واستئناف “محمود بركات” حديثه قائلاً “الله لم يرد أن يذهب كل هذا الجمهوري الكبيرة العظيم جمهور المنتخب الوطني المصري إلى منازله وهو حزين”، وأختتم مساعد مدرب المنتخب الوطني المصري حديثه أنه يهدي فوز بهذه المباراة إلى جمهورية مصر العربية كلها.

والجدير بالذكر أن مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية تعد من المباراة الهامة جداَّ لتأهل المنتخب الوطني المصري إلى كأس العالم لعام 2018 المقام في روسيا، حيث تعد هذه المباراة هي المباراة قبل نهاية، ويظل للمنتخب الوطني المصري مباراة واحدة فقط في أطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لعام 2018 أمام غانا.

وشهد الليلة الكثير من الأحداث الرياضية الهامة والشيقة والمثيرة التي تتميز بالأداء الرياضي الجيد، ومع المنافسة الشريفة بين الفريقين لتختتم بفوز المنتخب المصري على نظيره الكونغو بنتيجة اثنين واحد لصالح المنتخب الوطني المصري.

تنفس جماهير المنتخب الوطني المصري الصعداء بعد فترة عصيبة من التعادل بنتيجة واحدة واحدة تنزل دموع بعض الجماهير في استاد برج العرب ويتجدد الأمل من جديد بعد ضربة جزاء حسمت لصالح المنتخب الوطني المصري في الدقائق النهائية من عمر المباراة ليتوج المنتخب الوطني المصري بالفوز في هذه المباراة ويمسي المصريين على ليلة من أسعد ليالي حياتهم في تحقيق حلمه بالتأهل إلى بطولة كأس العالم لعام 2018 في روسيا.

وتابع العديد من المصريين مباراة كرة القدم في شاشات العرض التي ملأت ساحة جمهورية مصر العربية ومراكز الشباب والأندية الرياضية.

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