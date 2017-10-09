“مصطفى سراج” يتبرع بقطعة أرض لإقامة دار للأيتام والمسنين بالغربية

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تابع موقع مصر 365 استقبال محافظ الغربية اللواء “أحمد ضيف صقر” للإعلامي “مصطفى سراج” حيث تبرع الإعلامي بقطعة أرض يمتلكها إلى محافظة الغربية ليتم إقامة دار للأيتام والمسنين على قطعة الأرض.

حيث استقبل اللواء “أحمد ضيف صقر” للإعلامي “مصطفى سراج” في مكتبة القائم في ديوان عام محافظة الغربية حيث قام الإعلامي بالتبرع بقطعة أرض يمتلكها حيث مساحتها تصل إلى “أربعة قراريط” وتقع في مركز سمنود وبالتحديد في “قرية الناوية”، حيث أن أربع قراريط تعادل سبعمائة متر مربع، وتصل قيمة الأرض الإجمالية حوالي ثلاثة مليون جنيه مصري وثمانمائة ألف جنيه.

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وأعرب الإعلامي “مصطفى سراج” أنه يرغب في أن تقيم محافظة الغربية على قطعة الأرض التي تبرع بها وتبلغ مساحتها حوالي سبعمائة متر مربع دار لرعاية المسنين والأيتام، كما أعرب أنه سيتم تجهيز الدار على “حسابه الخاص” حيث تبلغ قيمة التجهيزات الخاصة بإقامة دار المسنين والأيتام حوالي ثلاثة عشر مليون جنيه مصري، وستقام الدار تحت مسمى “دار الحياة”، وبذلك تبلغ قيمة تبرع الإعلامي “مصطفى سراج” حوالي ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري.

ووجه محافظ الغربية اللواء “أحمد ضيف صقر” جزيل الشكر للإعلامي “مصطفى سراج” على تبرعه الكبير لمشروع إنساني نبيل يهدف إلى خدمة أهالي محافظ الغربية وكذلك مساهمة في دعم ومساعدة جمهورية مصر العربية في تقديم المزيد من الخدمات لمواطنيها.

والجدير بالذكر أن الإعلامي “مصطفى سراج” قدم طلب جاء فيه التالي “السيد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية” مقدمة لسيادتكم/ مصطفى السيد سراج أحمد العلامي والمقيم بدين مركز المنصورة الدقهلية، حيث أنني أمتلك قطعة أرض كائنة بحوض الفاضل نمرة 12 زمام الناوية مركز سمنود إجمالي مساحتها 4 قراريط فقد أي ما يعادل سبعمائة متر مربع، وأرغب في إقامة دار للأيتام والمسنين على هذه الأرض وأن القيمة التعاقدية لإنشاء هذا المبنى وتجهيزه هي ثلاثة عشر مليون جنيه، وسوف أقوم بالتبرع بالمبنى وتجهيزاته لإدارة التضامن الاجتماعي بالغربية لترخيصه دار أيتام ومسنين تحت مسمى دار الحياة، برجاء التكرم من سيادتكم بالموافقة بقبول التبرع والتصريح لي بإقامة دار للأيتام والمسنين على هذه الأرض بعد البناء والتجهيز”.