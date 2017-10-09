“المصرية للاتصالات” تعلن عن عدم حاجتها لموظفين جدد وهذا الكلام عار من الصحة

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تردد في الفترة الأخيرة على صفحات “السوشيال ميديا” عن حاجة “الشركة المصرية للاتصالات” وخصوصا بعد إدراج شركة الجيل الرابع، حيث تم التصريح عن حاجة الشركة الملحة إلى كوادر جديد.

وتابع موقع مصر 365 موقف الشركة المصرية للاتصالات حيال ما تم ترويجه في صفحات “السوشيال ميديا” حيث أعربت “الشركة المصرية للاتصالات” أنها قادرة على مواصلة نجاح الشركة الكبير والدائم، وخصوصا بعد إدراج خدمات الجيل الرابع، حيث أوضحت الشركة أنها جديرة بإدارة الشبكة الجديدة بأيدي العاملين فيها حيث أنها تكتفي بالعاملين فيها وأن الخبر الذي تم إذاعته عبر العديد من صفحات “السوشيال ميديا” عار تمام من الصحة حيث أنه الشركة لم تفتح حتى باب التقدم للعمل في الشبكة الرابعة كما زعم البعض.

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كما أشارت “الشركة المصرية للاتصالات” ستواصل نجاح الشبكة الجديدة بكوادرها العاملين بها دون الاستعانة بموظفين جدد، كما أوضحت أن الشركة يتوافر لديها أكبر عدد من العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية حيث أن عدد موظفيها حوالي تسعة وثلاثين ألف موظف مصري.

والجدير بالذكر أن “الشركة المصرية للاتصالات” واحدة من أقدم الشركات العاملة في سوق الاتصالات في جمهورية مصر العربية وفي منطقة الشرق الأوسط ككل، وتمتلك عدد كبير من العملاء في الفترة الحالية حيث أنها تقدم العديد من الخدمات في اتصالات التليفون الارضي الثابت وكذلك تقدم خدمات الإنترنت، تعمل الشركة في السوق المصري على مدار مائة وستين عام.

تعتبر “الشركة المصرية للاتصالات” شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تعد أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية، حيث تقدم خدمات التليفون الثابت وكذلك خدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى خدمات الإنترنت وكذلك تقدم “الشركة المصرية للاتصالات” أيضا خدمات الشبكات الداخلية واستضافة المواقع، وتأمين المعلومات.

وتعد “الشركة المصرية للاتصالات” من أكبر مشغل لخدمات “الهاتف الثابت” في جمهورية مصر العربية حيث بلغ عدد عملائها حوالي ستة مليون مشترك خلال عام 2014، بالإضافة إلى ذلك تعد “الشركة المصرية للاتصالات” أكبر شركة تقدم خدمات الإنترنت في الدولة المصرية حيث بلغ عدد مستخدمي الخدمة في نهاية 2016 حوالي 4,44 مليون مستخدم.

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