“هالة السعيد” توافق على زيادة استثمارات “البحر الأحمر” لتنفيذ مينائي صيد

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تابع موقع مصر 365 ما صرحت به وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري “هالة السعيد” حيث أنها وافقت على زيارة استثمارات “ديوان عام محافظة البحر الأحمر” بقيمة تصل إلى 67,5 مليون جنيه مصري كدفعة مقدمة خلال “المرحلة الأولى” في مشروع “إنشاء مينائي صيد” في منطقة أبو رماد وشلاتين.

وتأتي موافق “هالة السعيد ” بناء على طلب مقدم من “محافظة البحر الأحمر” بسرعة البدء في “مشروع إنشاء مينائي للصيد” في منطقة أبو رماد وشلاتين، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي مائتين وسبعين مليون جنيه مصري ليتم تمويل هذا المبالغ المالية خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018، والعام المالى الجديد 2018/ 2019 على أن تتولى “وزارة النقل” التي تمثلها “هيئة موانئ البحر الأحمر” تنفيذ مشروع المينائي في منطقة أبو رماد وشلاتين ليتم تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية “عام واحد فقط”.

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وأوضحت “هالة السعيد” أن عدم تطبيق نظام “اللامركزية”، سيؤدي ذلك إلى أن تصبح “أطراف الدولة المصرية” من أهم المناطق التي على المسؤولين الاهتمام بها خلال الفترة القادمة، حيث أصبحت شلاتين وحلايب منطقة واعدة يمكنها خلال فترة زمنية بسيطة أن تحقق نمو اقتصادي كبير للعمل على سد “الفجوات التنموية التي تعاني منها.

كما صرحت “هالة السعيد” قائلة “تطوير موانئ البحر الأحمر له أهداف مهمة في استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ لتصل إلى أربعين مليون طن، كما تعم لعلى تدعيم الدور الحيوي في مجال النقل البحري في عملية التنمية”، كما أشارت أن “محافظ البحر الأحمر” تساهم بنسبة كبيرة جداَّ في “القيمة المضافة” التي تحققت بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي لجمهورية مصر العربية عن إقليم جنوب السعيد بنسبة تصل إلى 52%.

كما أوضحت “هالة السعيد” أن الخطة المالية للعام المالي الجاري 2017/ 2018 تضم العديد من الاستثمارات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار جنيه مصري في محافظة البحر الأحمر، كما أوضحت أن “محافظة البحر الأحمر” تحظى بنسبة تصل إلى 24,6% من إجمالي الاستثمارات الموجه للعمل على تنمية إقليم “جنوب الصعيد” خلال العام المالي الجاري.

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