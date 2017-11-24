“نقيب الأطباء” يعلن عن حقيقة تفجير مسجد الروضة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها نقيب الأطباء بشمال سيناء الدكتور “صلا ح سلام” خلال مداخلة هاتفية على القناة الفضائية “on live” بشأن حادث مسجد الروضة، حيث صرح أنه تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بالرحمة، حيث أشار أن الهجوم تم على مسجد في الطريق في قرية الروضة.

وأشار الدكتور “صلاح سلام” أن المسجد في القطاع الواصل من مدينة العريش إلى مدينة بئر العبد، حوالي ثلاثين كيلو متر من مدينة العريش في الطريق نحو القنطرة حيث أن المدينة خارج محافظة العريش، ولكنها تابعة لها من الناحية الإدارية، حيث تبعد عن مدينة العريش ثلاثين كيلو متر في طريق القاهرة.

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وأشار نقيب الأطباء أن المسلحين المتسببين في حادث العريش اليوم دخلوا على المصلين في مسجد الروضة وقاموا بقتل وإصابة العشرات، وأشار أن هذا المكان معروف حيث تقطن فيه أقدم الطرق الصوفية، وأضاف أن أتباع الطريقة الصوفية معظمهم يقطنون في هذه القرية وفي قرى أخرى، وهم لهم بعض الطقوس التي تتلوا الصلاة بالتسابيح وهكذا.

وأشار نقيب الأطباء أن تفجير مسجد الروضة أن المسجد لم يكن مفخخ، ولم يكن كما صرح بعض الخبراء الأمنيين هناك بعض من المسلحين الذي قاموا باقتحام المسجد أثناء الصلاة، وقاموا بإطلاق النار على المصلين.

وأشار نقيب الأطباء أن هناك العديد من الروايات حول تفجير مسجد الروضة، لكن الرواية الصحيحة أنه أثناء عدد من المسلحين دخلوا عليهم أثناء الصلاة من أبواب عدة وتم إطلاق النار على المصليين مما أدى إلى إصابة عدد كبير جداَّ، وقد قاموا بقتل عدد كبير جداَّ، وأشار ان سيارات الإسعاف توجته إلى الفور إلى مكان حادث مسجد الروضة.

وأوضح نقيب الأطباء أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات، وأوضح أن مسجد الروضة يعد مسجد كبير ومئذنته أكبر مئذنة في شمال سيناء، حيث تواجدت أعداد كبير في المسجد وخصوصا مع التزامن الاحتفالات بالمولد النبوي، وقد اعتاد القاطنون في مدينة العريش أن يجتمعون من كل حدب وصوب من أجل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي قرب حلوله في يوم الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

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