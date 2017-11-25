“أحمد مدين” يشيد بكلمة “السيسي” عقب العملية الإرهابية بمسجد الروضة

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تابع موقع مصر 365 إشادة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري النائب “أحمد مدين” حيث أوضح أن كلمة رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” عقب تفجير مسجد الروضة، في الأحداث التي وقعت أمس الجمعة الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017 في محافظة العريش، حيث أكد قائلاً “أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت معبرة جداَّ، وكانت تحمل الكثير من المعاني للداخل والخارج سواء دول أو جماعات إرهابية”.

وأوضح النائب “أحمد مدين” أن مغزى كلمة رئيس جمهورية مصر العربية أن جمهورية مصر العربية لن تركع، وإننا سنقتلع الإرهاب والتطرف من جذوره، كما أكد إن الإرهاب في حالة انحدار، هذا بالإضافة إلى إشارة رئيس جمهورية مصر العربية بالثأر للشهداء حيث كان رد جمهورية مصر العربية سريع خلال ساعات قليلة من حدوث حادث تفجير مسجد الروضة في الأحداث المأساوية التي وقعت أمس في محافظة العريش.

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وأوضح “عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري” قائلا “إن الإرهاب أصبح في حالة العد التنازلي، ولن ينتهي، ولكن ستكون هناك عمليات آخرى وخسائر، إلا أنها لن تؤثر على معنويات الشعب المصري”، وأضاف أن أهل محافظة سيناء أصبحوا متعاطفين مع وطنهم وبلادهم بشكل أكبر، ويؤدون دورهم على أكمل وجه من خلال التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الدفاع المصرية بعد حادث تفجير مسجد الروضة.

والجدير بالذكر أن مسجد الروضة التابع إلى محافظة العريش من الناحية الإدارية تعرض أمس إلى اقتحام عدد من الملثمين خلال أداء صلاة الجمعة، وفتح النيران على جموع المصلين في المسجد أثناء تأدية شعائر صلاة الجمعة في أحداث مأساوية مؤسفة مما أدى إلى إصابة مائة وتسعة مصاب بالإضافة إلى مائتين وخمسة وثلاثين شهيداً في هذا الأحداث المأساوية التي وقعت في محافظة العريش.

وقام جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الحداد في البلاد على هذه الخسائر الهائلة البشرية التي وقعت في أحداث تفجير مسجد الروضة الذي وقعت أمس في محافظة العريش، وتعاني جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية من العمليات الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن البلاد.

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