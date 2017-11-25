“رئيس جامعة القاهرة” يعلن عن تنكس الأعلام حداداً على شهداء الوطن

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس جامعة القاهرة الدكتور “محمد عثمان الخشت” تنكيس الإعلام في “جامعة القاهرة” وإيقاف فعاليات جامعة القاهرة حداداً على شهداء الدولة المصرية في حادث تفجير مسجد الروضة في أحداث محافظة العريش التي وقعت أمس الجمعة الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

وأعلن الدكتور “محمد عثمان الخشت” إدانته لعملية تفجير مسجد الروضة التي وقعت في محافظة العريش، حيث صرح قائلا “إن الإرهاب قد خرج عن كافة القواعد، لأنه إرهاب ضد الإنسانية، وضد الدين، وضد الوطن”.

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كما أدانت “جامعة القاهرة” العملية الإرهابية في حادث تفجير مسجد الروضة الذي استهدف الأبرياء الذي يقابلون رباً كريماً، كما أعلنت جامعة القاهرة أنها وضعت جميع المستشفيات التابعة لها بطاقمها الطبي والتمريضي من أجل خدمة المصابين والعمل على مساندة “مستشفى العريش” وجميع المستشفيات القريبة من مستشفى العريش المستقبلين للمصابين في حادث تفجير مسجد الروضة، حيث تم إعلان حالة الطوارئ ليتم استقبال جميع المصابين في حادث تفجير مسجد الروضة.

وصرح الدكتور “محمد عثمان الخشت” أنه قام بإصدار قرار يلزم توجيه مجموعة من الأطقم الطبية المجهزة بجميع التجهيزات الطبية للتوجه إلى “مستشفى العريش العام” فوراً من أجل تقديم جميع سبل الدعم الطبي والعلاجي للمصابين في حادث تفجير الروضة الذي وقعت في الأحداث المأساوية التي شهدها أمس محافظة العريش أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة الذي يعد من أكبر مآذن محافظة العريش.

والجدير بالذكر أن نقيب الأطباء بشمال سيناء الدكتور “صلاح سلام” خلال مداخلة هاتفية على القناة الفضائية “on live” بشأن حادث مسجد الروضة، حيث صرح أنه تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بالرحمة، حيث أشار أن الهجوم تم على مسجد في الطريق في قرية الروضة.

وأشار الدكتور “صلاح سلام” أن المسجد في القطاع الواصل من مدينة العريش إلى مدينة بئر العبد، حوالي ثلاثين كيلو متر من مدينة العريش في الطريق نحو القنطرة حيث أن المدينة خارج محافظة العريش، ولكنها تابعة لها من الناحية الإدارية، حيث تبعد عن مدينة العريش ثلاثين كيلو متر في طريق القاهرة.

وأشار نقيب الأطباء أن تفجير مسجد الروضة أن المسجد لم يكن مفخخ، ولم يكن كما صرح بعض الخبراء الأمنيين هناك بعض من المسلحين الذي قاموا باقتحام المسجد أثناء الصلاة، وقاموا بإطلاق النار على المصلين.

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