“بطريركية الأقباط بالإسكندرية” تدين حادث تفجير مسجد الروضة

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تابع موقع مصر 365 أدانت “بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسكندرية” حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي الذي وقعت أمس في محافظة العريش عقب صلاة الجمعة في بئر العبد التابعة إلى شمال سيناء مما أدى إلى استشهاد مائتين وخمسة وثلاثين شهيداً ومائة وتسعة مصاب.

وصرحت “بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسكندرية” في بيان صادر عنها اليوم الموافق السبت الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، أن حادث تفجير مسجد الروضة ارتكبها مجرمون تجردوا من كل القيم الإنسانية، استهدفوا مصلين أثناء تأدية صلاتهم بمسجد الروضة بمحافظة سيناء.

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وصرحت “بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسكندرية” عن تضامنها ودعمها الكامل وتعاطفها مع جميع أسر الشهداء وكذلك المصابين في حادث تفجير مسجد الروضة، وأعلنت البطريركية أنها ستدق جميع كنائس محافظة الإسكندرية أجراسها في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري حداداً على أرواح الشهداء، ومشاركة من “بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسكندرية” مع المتألمين.

وأعلنت بيان “بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسكندرية” الصادر اليوم “نؤكد أيضا على دعمنا الكامل سواء لأجهزة الدولة أو المجتمع المدني في حربنا جميعاً ضد قوى الشر والظلام التي تريد أن تنال من مصرنا الغالية”.

وكما تضمن بيان “بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الإسكندرية” عن التصريح التالي “نحن نصلي كل يوم في جميع كنائسنا، وسنستمر في الصلاة من أجل سلامة بلادنا من كل شر، ولكي يحفظها الله من كل من يحاول المساس بأمنها وسلام شعبنا”.

والجدير بالذكر أن حادث تفجير مسجد الروضة بمحافظة العريش يعد حادث مأساوي أدى إلى استشهاد مائتين وخمسة وثلاثين شهيداً، وإصابة مائة وتسعة من المصلين الذي كانوا بالأمس في مسجد الروضة من أجل تأدية شعائر صلاة الجمعة، وقام بعض من الملثمين باقتحام المسجد وفتح النيران على جميع المصلين ليصيب عدد كبير من المصلين.

وتقوم الدولة المصرية في الوقت الراهن بخوض حرب شرسة من العناصر الإرهابية المتطرفة التي تحاول أن تنال من استقرار وأمن الشعب المصري في الوقت الراهن، ولكن كلمة الرئيس جاءت لتوضيح أن مصر لن تركع ابداً وسنواجه الإرهاب الغاشم وتنتصر عليه.

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