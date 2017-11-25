“السيسي” يلغي زيارته إلى سلطنة عمان بسبب تفجير مسجد الروضة

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تابع موقع مصر 365 ما أعلنته “مصادر رسمية في الدولة” إنه تم إلغاء زيارة رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” إلى سلطنة عمان والتي كان من المقرر أن تكون غداً الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، وذلك بسبب أحداث تفجير مسجد الروضة التي شهدتها منطقة “بئر العبد” بمنطقة شمال سيناء.

وعقد رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” اجتماع عقب وقوع حادث تفجير مسجد الروضة مع “اللجنة الأمنية” وذلك بحضور وزير الداخلية “مجدي عبدالغفار” ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس جهاز المخابرات العامة، حيث أعلنت “رئاسة الجمهورية” حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما قام رئيس جمهورية مصر العربية بتوجيه كلمة إلى الأمة المصرية أوضح فيها أن “القوات المسلحة والشرطة المصرية ستثأر لحادث مسجد الروضة الإرهابي”.

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وكانت سلطنة عمان قد أعلنت عن زيارة قريبة إلى رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” إلى سلطة عمان ليلتقي مع “قابوس بن سعيد” ليتم بحث التعاون الثنائي بين سلطنة عمان وبين جمهورية مصر العربية في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية بالإضافة إلى بحث قضايا المنطقة العربية.

وأعلنت مصادر رسمية في الدولة المصرية اليوم الموافق السبت الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري أنه تم إلغاء زيارة رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” إلى سلطنة عمان والتي كان من المقرر أن تكون غداَّ الموافق يوم الأحد السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، بسبب حادث تفجير مسجد الروضة في “بئر العبد” التابعة إلى منطقة شمال سيناء”.

والجدير بالذكر أن حادث تفجير مسجد الروضة أسفر عن مصرع مائتي وخمسة وثلاثين شهيداً، ومائة وتسعة مصاباً بعد أن قام مجموعة من المسلحين بتفجير ركن من المسجد وإلقاء قنبلة أخرى في وسط المسجد، ليقوموا على أثرها باقتحام المسجد وأطلق النيران على المصلين.

وتأتي أحداث “مسجد الروضة” من الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة في خضم المعركة التي تخوضها جمهورية مصر العربية ضد الإرهاب والتطرف الذي يهدف لزعزعة أمن واستقرار المجتمع المصري في الوقت الراهن.

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