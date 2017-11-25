شاهد أول فيديو بعد التفجير الإرهابي الذي حدث داخل مسجد الروضة بالعريش

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يبحث العديد من الأشخاص في الوطن العربي عن أول فيديو قد صور ضحايا ومصابي مسجد الروضة بالعريش، والتي تقع في مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء والتي وجد به أمس تفجير إرهابي عنيف وكان ذلك أثناء صلاة الجمعة.

وتم التأكيد على أن بعض الأشخاص المجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة في مسجد الروضة، وكان ذلك أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة وأسفر ذلك عن وقوع الكثير من المصابين والقتلى من المصلين، وعلى الفور نقل المصابين والقتلى لمستشفى بئر العبد المركزي وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفيات الأخرى بالعديد من المحافظات المصرية.

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الجدير بالذكر أيضاً أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفي بئر العبد المركزي والعديد من المستشفيات الأخرى داخل العديد من المحافظات، وذلك لاستقبال القتلى والجرحى، وتم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، ووجد رجال المفرقعات في موقع الانفجار بمسجد الروضة التي يقع في العريش.

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وتم التأكيد على أن استهداف المسجد جاء تبعاً الطريقة الجريرية وهي إحدى الطرق الصوفية التي توجد داخل قرية الروضة، ووجدت العديد من المصادر التي أكدت على هذه المنطقة هي معقل الصوفيين والطرق الصوفية وأن الجماعات الإرهابية داخل سيناء تعتبرهم كافرة ولا بد من قتلهم وهذا وفقاً لعقيدتهم الباطلة.

أيضاً وجدت العديد من المصادر التي أكدت على أن العبوة الناسفة تم تفجيرها أثناء خروج المصلين من الصلاة، وفوجئ الأشخاص أثناء خروجهم من الصلاة بوابل من الرصاص على جميع الأشخاص الذين حاولوا الفرار، وسيارات الإسعاف أيضاً تعرضت لهجوم إرهابي أثناء نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقام الرئيس السيسي بعد الحادث مباشرة بعمل اجتماع عاجل باللجنة الأمنية والتي تم البحث فيها عن العديد من التداعيات التي انتشرت أثناء حادث تفجير مسجد الروضة بالعريش، ومجلس الوزراء أدان الهجوم الإرهابي الغاشم على مسجد الروضة التي يقع بالعريش، وقام الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء ينعي ضحايا هذا الهجوم الإرهابي ودعا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونحن نقدم لكم اليوم أول فيديو حصري للتفجير الإرهابي الذي حدث داخل مسجد الروضة في العريش.