“جامعة القاهرة” تحيل “مدرس مساعد” للتحقيق ووقفها 3 أشهر بشأن “مسجد الروضة”

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تابع موقع مصر 365 التصريح الذي أدلى بها رئيس جامعة القاهرة الدكتور “محمد عثمان الخشت” اليوم الموافق يوم السبت الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، حيث أصدر قرار بإحالة المدرس المساعد بكلية العلوم بجامعة القاهرة “بسمة مصطفى” إلى التحقيق الإداري، ووقفها عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق معها.

وجاء قرار رئيس جامعة القاهرة ضد “بسمة مصطفى” بعد تعدمها نشر أخبار تعد كاذبة بل مضللة للرأي العام في الدولة المصرية، وقيامتها بالتهجم على شهداء حادث تفجير مسجد الروضة ببئر العبد التابع إلى محافظة العريش، كما تم توجيه الاتهام لها أنها تتهم الدولة المصرية بتدبير وتنفيذ مجازر حادث تفجير مسجد الروضة.

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حيث جاء في البيان الصادر عن الدكتور “محمد عثمان الخشت” التالي “خالفت المذكورة أعلاه القيم والتقاليد والأعراف الجامعية ستة وتسعين جامعة، وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي مادة رقم ثمانية وخمسين خدمة مدنية، بأن خالفت واجب المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، وظهرت بمظهر لا يليق بالوظيفة “مائة وتسعة وأربعين/ ثلاثة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية” وباشرت نشاطاً من شأنه تكدير الأمن العام، وأثرت على السلام الاجتماعي، وأتت ما من شأنه أن يفقدها حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل وظيفتها والاستمرار فيها مادة رقم مائة وخمسين/ سبعة عشر من ذات اللائحة”.

كما احتوى البيان الصادر عن رئيس جامعة القاهرة التالي “مادة واحدة إحالة بسمة مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم إلى التحقيق بمعرفة المستشار القانوني، مادة اثنين وقف المذكورة بالمادة السابقة على العمل احتياطياً لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر، مادة ثلاثة عرض صرف أو عدم صرف الباقي من أجر المذكورة على مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين طبعا للمادة رقم ثلاثة وستين من قانون الخدمة المدنية، مادة أربعة على جميع جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره”.

وصرح رئيس جامعة القاهرة قائلا “إنه في ظل “دولة القانون” لا يمكن السكوت على الخروج عن النظام العام، ولا يمكن القبول بتهديد السلم العام، والتهوين بالدولة المصرية، ولا يجوز لأستاذة جامعية العمل على نشر الأكاذيب والأباطيل، والحط من شأن الدولة المصرية، والاستهانة بالوطن”.

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