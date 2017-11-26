“محافظ القاهرة” يكرم “رئيس حي السلام أول” رفضه تقاضي رشوة بقيمة 4,5 مليون جنيه

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تابع موقع مصر 365 تكريم محافظ القاهرة المهندس “عاطف عبدالحميد” لرئيس حي السلام أول اللواء “خالد شحاتة” حيث أنه يعد مثال للشرف والنزاهة، حيث قامت اللواء “خالد شحاتة” برفض تقاضي رشوة تقدر قيمتها بحوالي أربعة ونصف مليون جنيه مصري.

ورفض رئيس حي السلام أول تقاضي رشوة مالية ضخمة تقدر بحوالي أربعة ونصف مليون جنيه مصري مقابل قيامته بتسهيل استخراج “شهادة صلاحية” قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة المصرية وبالتحديد الأرض تابعة إلى “وزارة الأوقاف المصرية” حيث تبلغ مساحة الأرض حوالي 5,6 فدان، وتقدر قيمة هذه الأرض بحوالي أربعمائة وخمسة وعشرين مليون جنيه مصري.

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وقام “رئيس حي السلام أول” بإبلاغ رؤسائه وجميع الأجهزة الرقابية الإدارية في الدولة المصرية التي طلبت من اللواء “خالد شحاتة” أن يقوم بمجاره عارضي الرشوة ليتم ضبطهم هم والوسطاء في عملية الرشوة، وبالفعل قام اللواء “خالد شحاتة” بمجاره عارضي الرشوة حتى تمكن أجهزة الدولة المصرية من إلقاء القبض عليهم.

وقام محافظ القاهرة المهندس “عاطف عبدالحميد” لرئيس حي السلام أول اللواء “خالد شحاتة” حيث أنه يعد مثال للشرف والنزاهة، وجاء تكريم محافظ القاهرة إلى اللواء “خالد شحاتة” خلال “الاجتماع الدوري لمحافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء” حيث حضر الاجتماع السكرتير العام لمحافظ القاهرة اللواء محمد الشيخ”.

وأكد اللواء “محمد الشيخ” خلال الاجتماع مع محافظ القاهرة إلى أهمية العمل على رفع حالة الاستعدادات في جميع الأحياء مع وجود اليقظة التامة، والتأكد من تأمين جميع المنشآت التابعة إلى محافظة القاهرة، وكذلك ضرورة تأمين دواوين الأحياء بالإضافة إلى التأكد من أدراج كاميرات للمراقبة.

كما أشار اللواء “محمد الشيخ” على ضرورة العمل على تفعيل قرارات محافظة القاهرة بالعمل على إلزام جميع المنشآت والمحلات القائمة في محافظة القاهرة بالعمل على تركيب الكاميرات الخارجية والداخلية من أجل المزيد من إجراءات الأمان في الشارع المصري والعمل على سرعة مكافحة الجريمة داخل المجتمع المصري وخصوصاً الجرائم الإرهابية.

والجدير بالذكر أن تصريف اللواء خالد شحاتة رئيس حي السلام الأول يعد نموذج ومثال للشرف والأمانة والنزاهة ونموذج تفتخر به الدولة المصرية حيث رفض تقاضي رشوة تقدر بحوالي أربعة ونصف مليون جنيه مصري.

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