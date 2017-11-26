“بكري” يعلن عن تفاصيل جلسة مجلس النواب غداَّ بعد حادث تفجير مسجد الروضة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها عضو البرلمان المصري النائب “مصطفى بكري” حيث أوضح أنه من المقرر يوم غد الموافق يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، أن يتم عقد “جلسة برلمانية طارئة”، ليتم فيها مناقشة تداعيات حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي في محافظة العريش، والعمل على اتخاذ جميع السبل من أجل دعم قوات الشرطة والقوات المسلحة بشأن حربها ضد الإرهاب.

وأوضح النائب “مصطفى بكري” خلال مداخلته الهاتفية عبر برنامج “صباحك مصري” الذي تم إذاعته عبر القناة الفضائية “إم بي سي مصر 2” اليوم الموافق الأحد السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، أنه يتوقع أن تكون أحداث جلسة الغد داخل مجلس النواب المصري غير عادية، حيث أنها لن تكون عبارة عن عدد من الشعارات، ولكن سيتم العمل على تفعيل العديد من الإجراءات التي تضمن العمل على تفعيل “قانون الطوارئ”، والعمل على تحقيق مزيد من الدعم القانوني ليتم تطبيق التشريع القانوني لمكافحة الإرهاب داخل الدولة المصرية.

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وأوضح النائب “مصطفى بكري” أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري تبحث العديد من الإجراءات التي سيتم مناقشتها في الجلسة البرلمانية التي من المقرر أن تعقد غداً ليتم مناقشة العديد الإجراءات وبحث السبل لدعم القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وأوضح النائب “مصطفى بكري” أن “قانون الإجراءات الجنائية” قد وصل إلى “مجلس الدولة المصرية” من ثم سيتم إحالته إلى “مجلس النواب المصري” لتتم مراجعته الملاحظات التي تمت عليه ليتم حسم “قانون الإجراءات الجنائية” خلال شهر ديسمبر القادم لعام 2017.

ويعد قانون الإجراءات القانونية من التشريعات التي يطالب “البرلمان” باستعجال بمناقشتها بعد حادث تفجير مسجد الروضة حيث أن هذا التشريع يعد هو أول تعديل تشريعي يطول القانون من سبعة وأربعين عام، ويشمل التعديل نحو مائتين وسبعين مادة من إجمالي خمسمائة وستين مادة من عدد مواد القانون، كما سيتم استبدال مائة وخمسين مادة واستحداث أربعة وأربعين مادة أخرى ضمن الاستحداثات الحديثة.

بالإضافة على اعتماد القانون على نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق “محكمة النقض”مما يجعل الحكم الصادر من المحاكم الجنائية نهائي وغير قابل للطعن، سوى بالنقض.

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