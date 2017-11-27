“تحيا مصر” يجمع 17 مليون جنيه تبرعات من المصريين لصالح دعم “قرية الروضة”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر “محمد عشماوي” أن الدولة المصرية تدير في الوقت الراهن حرب من أجل تنمية منطقة شمال سيناء بالتزامن مع حرب جمهورية مصر العربية التي تخوضها بالتحديد “وزارة الدفاع المصرية” ضد الإرهاب والتطرف.

وأوضح “محمد عشماوي” خلال مداخلة تليفونية له لبرنامج “الحياة اليوم” الذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “الحياة” الذي يقدمه الإعلامي الشهير “تامر أمين” أن صندوق تحيا مصر تلقى حتى الفترة الزمنية مساء أمس الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، مبالغ إجمالية تصل إلى سبعة عشر مليون جنيه مصري تبرعات من المصريين من أجل العمل على أعمال تنمية قرية “الروضة” ببئر العبد التابعة لمحافظة العريش بعد حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي والذي أسفر عن مصرع ثلاثمائة وخمسة مصري وإصابة العشرات.

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وأوضح “المدير التنفيذي لمشروع تحيا مصر” أن الجالية المصرية في دولة النمسا قد نظمت تجمع اليوم الموافق يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، ليتم من خلال هذا التجمع العديد من التبرعات والتي لم يتم حصرها حتى الوقت الحالي.

كما أوضح “محمد عشماوي” أن الأوضاع النسائية في “قرية الروضة” تعد صعبة جداًّ بسبب فقد العديد من الأسر لعوائلهم ومصدر رزقهم، وأوضح أن الأموال التي يتم جمعها للتبرع لصالح “قرية الروضة” سيتم أيضا من خلاله إقامة العديد من المشروعات الخدمية التي تهدف إلى خدمة النساء وأرامل شهداء حادث تفجير مسجد الروضة، وخدمة أبناء القرية وكذلك الأطفال.

وأوضح “محمد عشماوي” أن صندوق تحيا مصر قد تلقى العديد من الاتصالات من الجاليات المصرية في الخارج للعمل على التعاون في مجال تخصيص أموال التبرعات ليتم تحويلها لصالح “قرية الروضة”، وأضاف أن صندوق تحيا مصر تلقى العديد من التحويلات لصالح “قرية الروضة” الذي تم إطلاقه تحت مسمى “صندوق تحيا مصر فرع الكوارث قرية الروضة”.

والجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قد قام بإطلاق حملة تبرعات لصالح قرية الروضة تحت حساب رقم “037037” إغاثة وكوارث، ليتم من خلال دعم وإغاثة “قرية الروضة” ببئر العبد التابعة لمحافظة العريش بعد تعرضها لحادث تفجير مسجد الروضة.

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