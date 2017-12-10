“نجيب ساويرس” ينتقد القرار الأمريكي حيال القدس ويصفه بالظالم

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تابع موقع مصر 365 إصدار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة إعلان القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، وعليه تقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس باعتبارها عاصمة الكيان الصهيوني، وهذا يعد تصريح مباشر من البيت الأبيض الأمريكي أن القدس أصبحت عاصمة للدولة الإسرائيلية.

وقام نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري بالتعليق على القرار الأمريكي بشأن القدس حيث انتقد القرار ووصفه بأنه “مصيبة وخطر على السلام” وقد صرح عبر تغريدة له على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ فترة قليلة صرح فيها قائلاً “مفيش فايدة فينا احنا العربّ، قرار دونالد ترامب مصيبة، فبدل منتصدى له، نقعد نلوم ونشتم في بعض، هذا القرار ظالم، ويجب أن نتوحد في مواجهته”.

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وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قد أعلن نهاية الأسبوع السابق عن الاعتراف بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وطالب من وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن، وقد استفز القرار الأمريكي جميع شعوب العالم العربي والعالم الإسلامي وكل شعوب العالم بوجه عام.

واعتراضاً على القرار الأمريكي حيال القدس انطلقت العديد من المظاهرات الاحتجاجية في العديد من البلدان العربية والإسلامية على مدار الأيام السابقة بعد صدور قرار دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.

وأعلن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن جميع المظاهرات التي تنطلق في جميع دول العالم احتجاجاً على القرار الأمريكي حيال القدس غير كافي، ويجب على جميع شعوب العرب أن تتوحد من أجل مواجهة القرار الأمريكي الظالم تجاه القضية الفلسطينية حيث تضمن القرار سلب للحق الفلسطيني في القدس حيث أن القدس تتميز بأنها قضية شديدة الحساسية حيث يوجد بها العديد من المقدسات الإسلامية والمسيحية وليس من حق الكيان الصهيوني وحده أن تكون القدس عاصمة له.

وانتقد العديد من الحكام والسياسيين الموجودين في العالم العربي والعالم الإسلامي القرار الأمريكي حيال قضية القدس، وانطلق العديد من المظاهرات تندد بالقرار الأمريكي حيال القدس حيث أن القدس لها مكانة كبير بالنسبة إلى الشعوب العربية والإسلامية لما بها أولى القبلتين وكذلك وجود أكبر كنيسة في العالم وهي كنيسة القيامة.

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