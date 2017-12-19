“خبراء” يعلنون 3 سيناريوهات “للتموين” لإخراج 26.9 مليون فرد من منظومة الدعم السلعي

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تابع موقع مصر 365 قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعادة هيكلة منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز في جمهورية مصر العربية، وتسعى إلى إخراج ما يقارب من 26.8 مليون فرد من غير المستحقين للدعم السلعي، حيث أن “منظومة الدعم السلعي” يستفيد منها حوالي 19.6 مليون أسرة بما يعادل 76.9 مليون مواطن مصري.

وأشار عدد من الخبراء عن وجود 3 سيناريوهات لوزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل رفع 26.8 مليون فرد غير مستحقين الدعم السيناريو الأول من إصدار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر في سنة 2017، برقم 178 الخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية على أن يتم السماح للعاملين في القطاع العام والحكومة وكذلك القطاع الخاص المؤمن عليه بحد أقصى ألف وخمسمائة جنيه شهرياً، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل، بشرط أن تتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة جديدة لأول مرة وهو المستند الدال على قيمة دخل رب الأسرة فقط، وليس إجمالي دخل الأسرة الزوجة والزوج.

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وتسعى “وزارة التموين والتجارة الداخلية” للعمل على تقليل عدد الأفراد المستفيدين من الدعم السلعي تبعاً للشروط القرض المصري المقدم من قبل “صندوق النقد الدولي”، وشدد الخبراء على تخوفهم من أن يكون المواطن هو أحد ضحايا إعادة الهيكلة، التي تعد بمثابة “الأمان للمواطن المصري” بعد ارتفاع أسعار الأحوال المعيشية خلال الفترة السابقة.

وأعلن “شريف الدمرداش” إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل جاهدة من أجل إخراج الغير مستحقين للحصول على الدعم السلعي عن طريق الفلترة الثانية ما يقارب من 19.6 مليون بطاقة تموينية، من خلال الاعتماد على تفاصيل البطاقة التموينية.

وأشار “شريف الدمرداش” على وجود ثلاث سيناريوهات للحكومة المصرية للعمل على تقليل الأفراد المستحقين للدعم السلعي ومنها النظر لعدد أفراد المستفيدين من الدعم السلعي في الأسرة الواحدة، وإخراج ما يزيد عن أربعة أفراد من منظومة الدعم، أما السيناريو الثاني” وهو السن عن طريق إجراء دراسة لأعمار الحاصلين على الدعم وارتباط ذلك بدخولهم الشهرية وربطها مع دخل الأسرة، أما “السيناريو الثالث” عن طريق رصد أعداد الهجرة الخارجية لأفراد الأسرة الواحدة وكذلك حصر أعداد الوفيات مما يؤدي في النهاية إلى إزالة 26.8 مليون فرد من منظومة الدعم السلعي.

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