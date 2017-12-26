بالفيديو “داعية إسلامي” يحرم منافسة “السيسي” في الانتخابات الرئاسية القادمة

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تابع موقع مصر 365 تصريحات “محمد سعيد رسلان” الداعية الإسلامي، حول إفتاءه بتحريم أي منافس لرئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المصرية القادم خلال عام 2018، واستند في فتوى بتحريم الترشح ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وصفه بإنه “ولي أمر”، وأشار أن الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تجلب على جمهورية مصر العربية وعلى أهلها الخراب.

وأعلن “محمد سعيد رسلان” قائلا “أن من المقرر ومعلوم، مما هو مشاهد ومنظور، فهو الإصرار على إسقاط مصر، وأحداث الفوضى فيها، فإنها الجائزة الكبرى، ولا تبلغ دولة من الدول التي وقعت فيها الفوضى عشر معشار الأهمية التي تحوزها مصر عند أولئك الساعين في التهامها، حفظها الله رب العالمين وحفظ أهلها، فهذا التوقيت مقصود، يقصد منه أن الأمة المصرية ستشتغل على حسب ما قرر دستورها بمعركة في غير معترك، في معركة الرئاسة”.

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وأضاف الشيخ “محمد سعيد رسلان قائلا “حيث أن الدستور المصري ينص على أنه لابد من بدء الإجراءات للانتخابات الرئاسية قبل عشرين ومائة من الأيام قبل انتهاء مدة الرئيس، وهذه المدة ستكون على وجه التقريب بادئة في الأسبوع الأخير من شهر يناير سنة 2018، يعني بعد حوالي شهر من الآن فتدخل الأمة في معترك لا مجال له”.

وأكد الشيخ محمد سعيد رسلان “أن الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع في مقامه ولا في منصبه ولا ينازع عليه بل هو باقٍ فيه إلا إذا عرض عارضاً من موانع الأهلية فذلك شيء أخر، أما إذا لم يعرض فالشرع يقول أن ولي الأمر المسلم لا ينافس ولا ينازع لا في مقامه ولا في منصبه الذي بوئه الله تعالى إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقاً للقتال، وإخراج العداوات، ونصب الشباك للمؤامرات في الفترة القادمة، لم تسقط القدس وحدها، ولا يسقط المسجد الأقصى وحدها إنها المؤامرة أتقوا الله أيها المصريون، فأنتم الباقون بعد أن ذهب من ذهب من أخوانكم من العرب والمسلمين في الدول العربية الإسلامية، وبعد أن أصاب الضعف قلب الأمة”.

وأضاف الشيخ محمد سعيد رسلان قائلا “لا تتنافسوا لا تتصارعوا على الحكم أن الحكم لله، وإن الأمر لله، وأن الملك لله يؤتيه من يشاء، لو رجعتم إلى الشرع إلى كتب العقيدة التي خطها سلفكم، لوجدت أن ولي الأمر ومن بيده السلطة، ومن له الحكم بأمر الله لا ينازع، ولا ينافس، ولا يدخل في منافسة على منصبه”.

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