“السيسي” يقدم التعازي لأسر شهداء مارمينا ويطلب رعاية للجرحى ويصدر قراراً

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تابع موقع مصر 365 بعد الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة مارمينا بحلوان يوم الجمعة السابق، وأسفرت عن استشهاد 10 مواطنين إلى جانب إصابة 4 أخرين، وقام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار رئاسي أمر فيه الأجهزة المعنية في الدولة المصرية أن تقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الرعاية المطلوبة إلى جميع أسر شهداء حادث كنيسة مارمينا وكذلك تقديم الرعاية المطلوبة للجرحى، كما تقدم بالتعزية إلى أسر الشهداء.

وشدد رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي على جميع أجهزة الدولة المصرية بضرورة العمل على تكثيف الجهود الأمنية للعمل على تأمين جميع المنشآت الحيوية خلال أعياد الميلاد المجيد، وأشادت رئاسة الجمهورية بالروح البطولية والجماعية التي قام بها رجال الأمن المصري في إطار مكافحة الإرهاب الذي وقع خلال الاعتداء على كنيسة مارمينا بحلوان، وأشادت أيضا بالتضحيات رجال الأمن حرصاً منهم على أرواح الأخوة المسيحيين، ونجاحهم في إحباط مساعي تفجير كنيسة حلوان، وتم الإشادة بجميع التضحيات التي يبذلها المواطنين المصريين للحفاظ على استقرار الدولة المصرية، والوقوف لمكافحة الإرهاب.

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وأعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي عن تقديم خالص التعازي لأسر الشهداء في حادث كنيسة مارمينا بحلوان، والذي استهدفت الأماكن المخصصة للعبادة في تلك الأيام، والتي يحتفل بها إخواننا الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتم تقديم خالص الأمنيات بالشفاء العاجل لجميع الجراحي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن الحادث الإرهابي كنيسة مارمينا بحلوان، يؤكد على مساعي العناصر الإرهابية لن تنال من عزم أبناء الدول المصرية، ولن يؤثر عليهم أو على وحدتهم الوطنية، بل يزيد من إصرار جميع أبناء الشعب على مواصلة المسيرة في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التشدد في الرأي أو الفكر أو الإرهاب.

والجدير بالذكر أنه خلال احتفال أعياد الميلاد المجيدة خلال السنة الماضية قد وقع حادث إرهابي في كنيسة العباسية أسفر عن 40 قتيل، وتسبب في وقوع العديد من الجرحى، وهذا يؤكد استهداف الجماعات الإرهابية في السعي الدائم لتنفيذ العمليات الإرهابية خلال فترة احتفالات الأقباط في الدولة المصرية للعمل على إثارة الفتن والفوضى وزعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية في فترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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